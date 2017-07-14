Yorum: Yeni ikili Avrupa'nın umudu olabilir

Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel, Emmanuel Macron'un Fransa cumhurbaşkanlığına seçilmesinden son derece memnun. Yetkili ağızlar genç cumhurbaşkanının bunalımdaki Avrupa'ya canlılık getireceğini söylüyorlar. Nihayet iç politik zorluklardan sorumlu tutulan Avrupa Birliği uğruna tutkunlukla mücadele edecek bir devlet başkanı çıktığı için Brüksel'de Macron coşkusu patlak verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de küçük dozda da olsa AB coşkusunu paylaşması ve Avrupa projesinin canlandırılmasında Fransız liderle el birliği yapması beklenebilir. Paris'teki karma bakanlar toplantısı AB için Merkel ile Macron ortaklığındaki yeni bir başlangıcın işaretini veriyordu.

Merkel para konusunu seçimden sonra açacak

Paris ile Berlin arasında zaten tartışmalı olmayan alanlardaki işbirliğine hız verilecek. Avrupa savunma projesi, terör ile etkili mücadele, Mali ve Orta Afrika'daki angajmanın arttırılması, Fransa ve Almanya'da daha fazla yatırım teşvikleri uygulanması, bu projenin başlıklarını oluşturuyor. Merkel ve Macron iklimin korunması, mülteci politikası ve hür ticaret gibi konularda da aynı görüşleri taşıyorlar. Tecrübeli ve pragmatik Merkel ile atılgan ve ilham verici Macron yeni başlangıç için ideal bir ikili olabilirler. Gerçekten isterlerse, Avrupa'nın yenilenmiş kalbi olarak hareketlenme başlatabilirler. Ama bakalım buna hazırlar mı?

Sağlam içgüdüsünü bir an önce ortaya koyması beklenen Macron sabırsızlanırken, Merkel biraz tereddüt ediyor. Almanya Başbakanı Macron'un reform önerilerine cevap vermeden önce Eylül ayındaki genel seçimleri kazanmayı düşünüyor. Ortak bakanlar konseyi görüşmelerinde Almanya tarafından finanse edilecek projeler şimdilik ertelendi. Ortak para bölgesindeki 19 ülke için tek bütçe hazırlanması, Avrupa maliye bakanlığının ihdas edilmesi ve istikrar paktının gevşetilmesi sonbahara ertelendi. Macron Euro Bölgesi'nin ortak tahvil çıkarıp, ortaklaşa borçlanması şeklindeki önerisinde ısrar etmeyeceğini açıkladı.

Emmanuel Macron Fransız istihdam piyasası reformunu başlatıp, on yıldır devam eden yüksek kamu borçlanmasını frenlediği takdirde adım atma sırası Merkel'e gelecek. Euro Bölgesi maliye bakanları konseyinin ya da Avrupa Merkez Bankası'nın başına bir Fransız'ın getirilmesi Almanya'nın önemli jesti sayılacaktır. AB'nin yeni umudunun tasarruf mecburiyeti yüzünden yalnız bırakılması son derece kötü olur.

AB'nin yeni ikilisi Merkel'in yükünü azaltabilir

Macron'dan önce üç Fransa Cumhurbaşkanı ile çalışan Angela Merkel iki ülkenin AB'nin şekillendirilmesinde nasıl güç birliği yapabileceklerini iyi biliyor. Ancak temkinli olması gerekiyor. Euro Bölgesi istikrar kriterlerinin yeniden yumuşatılması Pandora'nın kutusunu açabilir. İtalya'nın muhtemel Başbakanı Matteo Renzi, İtalya'yı ezmek için Almanların kullandığı bir mekanizmaya benzettiği istikrar kriterlerine ateş püskürtüyor. Merkel dengeli bütçe formülünde ısrar ederken, diğer ülkeler de Renzi'nin borçlanma rotasını takibe kalkışabilir.

Başbakan Merkel ile yaptığı ilk çalışma toplantısı Emmanuel Macron'un 'Avrupa Birliği tutkusunda' samimi olduğunu gösterdi. Euro Bölgesi'nin ekonomik durumu düzeliyor. Almanya'nın bütçesi fazla veriyor. Bu momentumdan yararlanmada Fransa ve Almanya dümene geçmeliler. Çünkü onlardan başkası bu yükü kaldıramaz. Avrupa'nın 'gönülsüz egemeni' Almanya eşit liderliğe aday Fransa'nın ortaklığını kazandı. Bu ahenkli ortam sürdürülebilirse Avrupa'nın finans ve mülteci krizinde yapılan bütün hatalardan 'ezeli başbakan' Merkel'in sorumlu iddiası pek yakında boşa çıkar.

© Deutsche Welle Türkçe

Bernd Riegert