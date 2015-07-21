Yorum: Türkiye güvenlik önlemlerini arttırmalı



Saldırının ardından hem AKP hükümeti hem de hükümetin Suriye politikası ciddi eleştirilere maruz kaldı. Her ne kadar daha önce Türkiye içerisinde IŞİD militanları tarafından gerçekleştirilen belli saldırılar olmuş olsa da, tehdidin ciddiyeti ancak bu tarz kanlı bir saldırı sonucu anlaşılmış oldu. Suriye sınırındaki güvenliğin etkili bir şekilde sağlanamaması bir çok sorunu beraberinde getirdi. Uluslararası toplum Türkiye'yi hem Suriye dış politikasından ötürü hem de ‘yabancı savaşçıların' Türkiye üzerinden geçerek IŞİD'e katılmalarını çok kez sert bir dille eleştirmişti. Türk güvenlik kuvvetleri bu alandaki eksiklikleri gidermek için son zamanlarda çabalarını yoğunlatırsa da, Suruç saldırısı bu adımların yetersiz olduğunu en acı şekilde gözler önüne serdi. Bu başarısızlık çoğu üniversite öğrencisi olan gençlerin yaşamına mal oldu.

Görünen o ki, Türkiye komşu topraklarda devam eden savaşı iyi analiz edemedi. PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen PYD ile IŞİD arasındaki çatışmaların Türkiye'ye taşınma ihtimali yeterince dikkate alınmadı. Suruç saldırısının ardından terör uzmanları, önümüzdeki günlerde benzer saldırıların yeniden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

21 Temmuz günü gerçekştirdiği basın toplantısında Başbakan Ahmet Davutoğlu tüm terör örgütlerini kınadı ve El-Kaide, PKK ve IŞİD'in bu tarz saldırılar bakımından düşünce tarzında bir farklılık olmadığına dikkat çekti. Bununla birlikte tüm siyasi partileri terörü kınamak için ortak bir deklarasyon çağrısında bulundu.

Ortak bir duruş sergilemek önemli, fakat Türkiye'nin deklarasyon imzalamaktan çok daha önemli adımlar atması şart. Türkiye'nin acilen hem sınırda hem de ülke içerisinde çok ciddi güvenlik önlemleri alması gerekmekte. Bununla birlikte en hızlı şekilde koalisyon görüşmelerinin bir sonuça ulaşması ve yeni hükümetin kurulması da büyük önem taşımakta. Ancak eski politikaların devam ettirilmediği yeni bir hükümet ile tüm bu sorunlara bir çözüm bulunup, Türkiye'nin güvenli yarınlara hazırlanması mümkün olacak.