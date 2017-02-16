T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yorum: Trump-Netanyahu şovu

DW'den Carsten von Nahmen, ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ortadoğu ile ilgili mesajlarını 'şov' olarak nitelendiriyor.

16 Şubat 2017 19:46

Siyaset biraz da şovdur. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da kameralar karşısında dostluklarını daha da pekiştirip birbirlerinin liderlik vasıflarını göklere çıkardılar.

Verilmek istenen mesaj şuydu: ‘Karşınızda çok iyi anlaşan ve birlikte iş bitirebilecek iki devlet adamı var. Netanyahu ile Barack Obama arasında yıllarca süren anlaşmazlıktan sonra ABD-İsrail ilişkilerinde parlak bir sayfa açılacak. İran rejimini ve İran'ın nükleer programını frenleyip, İslamcı terörü bertaraf edecek ve belki de bütün Ortadoğu'ya barışı getireceğiz.'

Olumlu yankı bulma ihtiyacı

İki liderin de olumlu manşetlere ihtiyacı var. Hatta Trump'ın Netanyahu'dan daha fazla ihtiyacı var. ABD Başkanı güvenlik danışmanını göreve başladıktan 24 gün sonra kovdu. Medya ısrarla Trump ekibinin Rusya ile ilişkilerinin üzerine gidiyor. Başkan vize ambargosunu yüzüne gözüne bulaştırdı. Partisi tarafından desteklenmeyen Çalışma Bakanı adayından vazgeçmek zorunda kaldı. Trump hiçbir zaman itiraf etmeye yanaşmayacak olsa da Beyaz Saray dört haftada krize sürüklendi.

Netanyahu'nun başka problemleri var. İstikrarsız sağ koalisyon hükümetinin radikal unsurları Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istiyorlar. Yerleşimcilerin temsilcileri, ABD'nin işgal altındaki topraklarda yeni Yahudi yerleşimleri kurulmasını desteklememesi yüzünden hayal kırıklığı içindeler. 1980'li yıllardan beri tanıdığı Donald Trump'un gösterdiği dayanışma Netanyahu'nun İsrail'deki konumuna da yaradı. İsrail Başbakanı kendini artık büyük müttefikin samimi dostu ve İsrail'in güvenliğinin garantörü olarak lanse edebilecek.

‘Barış girişimi' adlı aldatmaca

Şimdi sıra başarı hanesini doldurmaya geldi. En azından olumlu görüntüler ve belki Ortadoğu barışıyla ilgili kulağa hoş çalınan vizyonlar sıralanabilir. Yeni tur barış görüşmelerinin sadece İsrail- ABD ikilisiyle Filistinlilerin değil, Ürdün ve Mısır gibi birkaç komşu Arap ülkesinin iştirakiyle yapılması da bu kategoriye giriyor.

Netanyahu bu ülkeleri ‘yeni Arap ortaklarımız' olarak adlandırıyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan gibi bu ülkelerin radikal İslamcılık tehdidine İsrail'in işgal ettiği topraklarda izlediği politikadan daha fazla önem atfettiğine işaret etmesi haksız sayılmaz.

Tek devlet mi, iki devlet mi?

Mesele, İsrail Başbakanının kendi kendine gelin güvey olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Filistinlilerin zararına olacak ‘bölgesel çözümü' Arap kamuoyu kabul etmeyecektir. Arap dünyasının hissiyatını otoriter Arap muktedirler de hesaba katmak zorundalar.

Trump ve Netanyahu'nun ikili görüşmeden önce basın toplantısında ortaya attıkları fikir için de aynı şey söylenebilir. Trump, İsrail ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığa mutlaka iki devlet formülüyle çözüm bulunmasının gerekmediğini söyledi. Trump, "Bana tek devletli çözüm de uyar. Yeter ki taraflar uzlaşsın” dedi.

‘Nihai çözüm'

Trump'un dillendirdiği ‘nihai çözüm' nasıl olacak? Akdeniz'den Şeria Nehri'ne kadar uzanan tek devlet uzun vadede İsrail'in Yahudi kimliğini kaybetmesine yol açmaz mı? Yoksa, Gazze Şeridi'ni Mısır'ın, Batı Şeria'yı ise Ürdün'ün toprağı sayan 1967'deki statüye mi geri dönülecek? Üçüncü şık olarak da akla devletsiz Filistin özyönetimi geliyor.

Bütün bu saydıklarımız gerçekçi değil. Gerçek, ne Trump'un ne de Netanyahu'nun Ortadoğu anlaşmazlığının barışçı çözüme kavuşturulmasına dair bir vizyona sahip olduğu. Ama önemli değil. Önemli olan görüntülerin parlak çıkması ve şovun devam etmesi.

© Deutsche Welle Türkçe

Carsten von Nahmen

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

CarstenNahmen ABD Başkanı TrumpBaşbakanı Netanyahu OrtadoğuBaşkanı Donald TrumpBaşbakanı Benyamin NetanyahuBarack ObamaABD-İsrailOrtadoğuTrump NetanyahuBaşkanıTrumpRusyaBakanıBeyaz SarayBatıABDYahudiDonald

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24