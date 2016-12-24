Yorum: Şimdi kurbanları anma zamanı

Berlin'deki bir Noel panayırında 12 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan, böylelikle Noel öncesinde alışverişle geçen, neşeli günlerimizi berbat eden, saldırıda kullandığı TIR'ın direksiyonunda parmak izi bulunan bu adam öldü. Milano'da bir polis tarafından vurularak öldürüldü.

Anis Amri'nin bu saldırının faili olduğu düşünülüyor. Düşünülüyor, çünkü şunu unutmamalıyız: Hâlâ saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmayı yürüten Federal Savcılık hâlâ saldırının Anis Amri tarafından düzenlendiğine ilişkin kesin bir açıklama yapmadı. Saldırının Anis Amri tarafından düzenlendiğine dair bir çok ipucu bulunsa da, bu henüz kesinlik kazanmadı.

Soru sormak için çok erken

Bu nedenle de, ilgili kurumlar tarafından potansiyel tehlikeli olarak nitelendirilen, diğer İslamcılarla bağlantı kuran bu adamın güvenlik birimlerinin radarından nasıl çıktığını sormak için henüz çok erken. Almanya'da kalmasına izin verilmeyen vatandaşlarını geri kabul etmekle yükümlü olan Tunus'un gereken kimlik belgelerini neden bu kadar geç gönderdiği konusunda kızmak için çok erken. Ve geçen aylarda hiç kısıtlama yapılmamış gibi mültecilere yönelik tüm siyaseti gözden geçirmeyi istemek için de çok erken.

Elbette bütün bu soruların zamanı gelince sorulması ve tartışılması şart. Bu saldırının sonuçlarından ders çıkartılması ve temel haklar kısıtlanmadan ve önyargılar körüklenmeden güvenliğin nasıl garanti altına alınacağı üzerinde düşünülmesi gerekecek. Almanya'da parlamento seçimlerinin yapılacağı önümüzdeki yılda dengeyi sağlamak zor olacak. Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yanı sıra bazılarının belirli bir halk grubunu, mültecileri ve Müslümanları potansiyel suçlu ve terörist olarak damgalama ve nefret yayma çabaları da büyük olacak.

Medya mensupları olarak bizim de yaptığımız haberlerde daha eleştirel olmamız ve resmi açıklama gelmeden neden önce ilk şüphelinin ve ardından ikinci zanlının adını ve fotoğrafını yayınladığımızı kendimize sormamız gerekiyor. Halkı gerçekler konusunda bilgilendirmek için mi? Yoksa ilk tıklananın bizim haberimiz, twitter'da ilk atılanın bizim mesajımız olması için mi?

Tartışmalar ölçülü olmalı

Herkesin tartışmaları ölçülü bir şekilde yürütmesi gerekiyor. Bu tartışmalar, korkularımızın toplumu zehirleyecek, sadece önyargıları ve nefreti körükleyecek şekle dönüşmemesini garantilemeli. Zira saldırgan tam da bunu hedefliyordu.

Bu nedenle, artık spekülasyon yapılmamalı! Soruşturma tamamlanıp, eldeki bulgular kesinleştiği ve olaylar tamamen aydınlatıldığı zaman soru sorma ve yanıt arama vakti gelecek.

O zamana kadar da vaktimizi kurbanları anarak geçirelim, böylelikle bu spekülasyonlar, suçlamalar ve kuşkular arasında unutulmasınlar. Çünkü bunu hak etmiyorlar! Noel yortusu da, kelimenin tam anlamıyla sakinlik içinde geçsin.

© Deutsche Welle Türkçe

Naomi Conrad