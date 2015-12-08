T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yorum: Katile kolaylık

San Bernardino'daki saldırı ABD’nin de İslamcı terörden masun olmadığını gözler önüne serdi. Michael Knigge katliamın aynı zamanda ABD’nin teröristlerin silahlanmasını kolaylaştırdığını kanıtladığını da savunuyor.

08 Aralık 2015 14:57


Uzmanlara göre Amerika'da yaşayan Müslümanların şimdiye kadar radikal İslamcıların mesajlarına Avrupa'daki Müslümanlar kadar duyarlı davranmadılar. Avrupalı Müslümanların çoğunlukla eski sömürgelerden geldiği, toplumla iyi kaynaştırılamadıkları ve toplumdan dışlandıkları göze çarpıyor. Amerika'daki Müslümanların durumu ise farklı: O ülkede, çoğu Avrupa ülkesinin aksine hakim etnik gruplar bulunmuyor. Amerikalı Müslümanların eğitim düzeyi ve geliri ABD ortalamasıyla kıyaslanabilecek kadar daha yüksek. Müslümanlar kendilerini Amerikan toplumunun bir parçası olarak hissediyor ve anketlerden, ‘Amerikan rüyasının' kendileri için de erişilebilir olduğunu düşünüyorlar.

Suriye ve Irak'taki IŞİD saflarına katılanlar arasındaki sayıları da ABD'de yaşayan Müslümanların radikal dinci propagandaya daha az duyarlı olduklarını gösteriyor. Örneğin bir milyon kişi başına ABD'den sadece bir kişi IŞİD'e katılırken bu sayı Belçika'da 40, Danimarka'da ise 27'yi buluyor.

Terörle ortak mücadele

Ancak San Bernardino'daki saldırı Amerikan toplum hayatına intibak sağlamış Müslümanlar arasından da radikal dinci akımlara kendini kaptıranların çıkabildiğini gösterdi. Anlaşılan, internet sayesinde küreselleşen terörizm San Bernardino'daki gibi, kan dökmeye yatkın tek tük radikalleşmiş aktörler yaratabiliyor.

Kaliforniya'daki katliamdan, ABD'nin nispeten başarılı olduğu entegrasyon politikasının başarısızlığa uğradığı sonucunu çıkarmak doğru olmaz. Aksine, etnik ve dini aidiyetleri ne olursa olsun Amerikalılar terör karşısında kenetleniyor ve birbirlerine düşmüyorlar.

Devlet olarak ABD entegrasyon politikasında değilse de terörle mücadelenin en önemli noktalarından birinde başarısız kalmıştır: Avrupa'nın hiçbir ülkesinde kan dökmeye kararlı bir terörist için savaşta kullanılan saldırı silahı edinmek ABD'deki kadar kolay değildir. Paris'i kana bulayan teröristler kanlı eylemlerinde kullandıkları silahları uzun bir ön hazırlıkla elde edebilmişlerdi. Kaliforniya'daki cani ise dükkana girip istediği silahı satın alabilmişti.

Terörist adaylarının silah cenneti

Amerikan silah lobisinin gücü uzun namlulu silah satışlarının kontrol altına alınması için yapılan bütün girişimlerin Kongre tarafından boşa çıkarılmasına yetiyor. Paris'teki saldırılar da terörizmin sertleştirilmiş silah yasalarıyla önlenemeyeceğine acı bir örnektir. Ancak yasal yoldan bu çaptaki silahların satın alınabilmesinin San Bernardino katliamını kolaylaştırdığı da inkar edilemez.

Geçen hafta Kongre'de yapılan oylama silah konusunun ABD'de nasıl şizofren bir anlayışla ele alındığını göstermeye yeter. Amerikan adalet bakanlığının resmi terörist listesinde adı geçen ve uçağa binmesi bile yasak olan şahıs dilediği gibi silah satın alabiliyor. 800 dolayında oldukları tahmin edilen terör zanlılarına silah satılmasını yasaklayan yasa tasarısı Senato'da ret edildi. Akıllara durgunluk veren bu anlayışın değişmesi beklenmemeli.

ABD, kendi ülkesindeki İslamcı terörizmle yürüttüğü zor ve müzmin mücadelede, başarılı entegrasyon politikaları sayesinde çoğu Avrupa ülkesine göre daha iyi durumda olabilir. Lakin Washington fanatiklerin silah almasını kolaylaştırmakla, bu alandaki başarısını tehlikeye altmış oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

San BernardinoABDKniggeAmerikaMüslümanlarınAvrupa MüslümanlarAvrupaAmerikanIrak IŞİDIŞİDBelçikaDanimarkaAncak San BernardinoMüslümanlarAmerikalılarKongreSenatoWashingtonDeutsche Welle Türkçe Michael

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24