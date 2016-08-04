Yorum: IŞİD terörüyle ortaklaşa mücadele



ABD Başkanı Barack Obama İslamcı terör örgütü IŞİD ile savaşta yeni bir cephe açtı: Libya. Hafta başında iki hava saldırısının düzenlendiği cihatçıların kalesi Sirte Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınan birlik hükümeti kente hakim olana kadar ABD hava kuvvetlerinin bombardımanına hedef olacak. Bu operasyonda geç bile kalındığı söylenebilir.

Libya yönetiminin IŞİD'in kalesini ele geçirmekten aciz kalması haftalardır Amerikan yönetimini rahatsız ediyordu. Ancak Obama, Libya yönetiminin onayı olmadan harekete geçmek istemedi. Obama, Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti tarafından ise pasiflikle eleştiriliyordu. ABD Başkanı, IŞİD ile mücadelede gönülsüz davranmakla ve zayıf kalmakla suçlandı. Donald Trump ayrıca Vladimir Putin'in yardımıyla IŞİD'i birkaç hafta içinde dize getireceğini iddia etti.

ABD havadan, milli ordular karadan

Obama, Suriye ve Irak'ta izlediği stratejiye sadık kaldı: ABD havadan destek sundu. Karadaise devam eden savaşı ise yerel kuvvetlerin kazanması gerekiyor. Libya hükümeti ise Batı'nın kuklası izlenimi yaratmamak için ABD'den yardım istemekte uzun süre tereddüt etmişti.

Obama'nın Libya'da hava harekâtı başlatma emrini vermesinin iç siyasi nedenleri de var. Başkanlık yarışında Libya, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un başarısızlığının sembolü olmuştu. Beş yıl önce Obama da Kaddafi'nin devrilmesinin başkanlığının en büyük hatası olduğunu itiraf etmişti. Bingazi'de Amerikan Büyükelçisi ile birlikte dört Amerikalının öldürülmesi, Clinton'un görev süresindeki en büyük başarısızlık olarak arşivlere yansıdı. Dolayısıyla Obama ve Clinton yapılan bütün hatalardan sonra Libya'nın istikrara kavuşturulmasına büyük önem atfediyor.

Avrupa'nın da menfaatine

Libya'da istikrarın sağlanıp Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen birlik hükümetinin daha güçlü bir pozisyona gelmesi Avrupa Birliği'nin de çıkarına olacak. IŞİD'in burnunun dibinde yuvalanması Avrupa için tam bir kâbus olur. Kaldı ki IŞİD Sirte'deki zengin petrol kaynakları sayesinde terörünü de finanse edebiliyor. IŞİD'in Libya'yı yeniden kaosa sürüklemeyi başarması Avrupa yönündeki mülteci akınının daha da artmasına yol açar.

IŞİD ele geçirdiği toprakların Irak'ta yarısını, Suriye'de ise dörtte birini kaybetti. Bu nedenle Libya'da yayılmaya gayret ediyor. Terör milisiyle Libya'da da daha kararlı bir şekilde mücadele edilmesi kaçınılmaz olmuştur.