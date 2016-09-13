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Deutsche Welle

Yorum: Esad bıyık altından gülüyor olmalı

ABD, Suriye’de ateşkes ihlal edilmediği takdirde Rusya ile birlikte teröristleri bombalayacağını duyurdu. Björn Blaschke'ye göre bu durum Esad’ın işine yarayabilir.

13 Eylül 2016 20:33


Tersine gelişmeler mutlaka olacak, ateşkesi ihlal edici hareketler yapılacaktır. Rusya ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşması son derece karmaşık olduğu için başarısızlığa uğramaya mahkûmdur. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, ‘Şiddet hissedilir şekilde azaltılabilirse ABD ile Rusya yedi gün sonra ortak komuta merkezi kuracak, kimin terörist olduğuna karar verecek ve koordineli bir şekilde onlarla mücadele edecek' mealindeki sözleri ateşkesin nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermeye yeter.

Ilımlı muhalefet yardım alamazsa

Kimin terörist sayılacağına gelince... IŞİD'in terörist örgütlenme olduğunu zaten hemen herkes kabul ediyor. Ya Jabhat Fattah al-Sham? Bu grup hakkında kesin bir teşhis yok. Eski el Nusra Cephesi Suriye savaşının başlarında el Kaide'ye yakınlığıyla tanınan küçük bir radikal İslamcı örgüttü. ABD Özgür Suriye Ordusu'nu Beşar Esad ile mücadelede desteklediğini savunuyordu. Halbuki bunun gerçekle ilgisi yoktu. Bu yüzden Özgür Suriye Ordusu'ndakilerin bir bölümü, karanlık kanallardan yardım alan Nusra Cephesi'ne geçti. Nusra Cephesi zamanla büyüyerek bugünkü adını aldı.

Jabhat Fattah al-Sham (Şam'ın Fethi Cephesi) şimdi rejim güçlerine karşı Halep için mücadele veren gurupların başında geliyor. 10'dan fazla muhalif grup da Jabhat Fattah al-Sham'ı destekliyor. Bunların ılımlı olanları Amerikan ve Rus jetlerinin ‘teröristleri' bombalayabilmesi için yedi gün zarfında eski El Nusra'dan koptuklarını nasıl kanıtlayacak? Bölge halkının geniş kesimlerini ikna etmek daha da zor olacak. Eski El Nusra'nın komuta kademeleri El Kaide ideolojisine yakın olabilir. Muharipleri ise halkın içinden çıkmış vasat Suriyelilerden oluşuyor.

Esad düşmanlarının hepsi terörist mi?

Şunu kabullenmek gerekir: ABD önce desteklemediği ılımlı milisin İslamcı teröristlerin kucağına düşmesine seyirci kalıyor. Sonra da bütün El Nusra militanlarını terörist ilan edip Rusya ile birlikte bombalayacağını söylüyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad şimdi bıyık altından gülüyor olmalı. Beş yıldır kendi halkını katleden Esad sadece ‘teröristlerle' mücadele ettiğini söylüyor. Ateşkes gerçekten başarılı olursa, ABD Beşar Esad'a yardım etmiş olmaz mı?

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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