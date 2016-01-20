Yorum: Buna skandal denmez



Alman Silahlı Kuvvetleri'nin ‘Bild' gazetesinde çıkan haberi yalanlamamış olması önemlidir. Savunma Bakanlığı sözcüsü keşif uçuşlarında kullanılan Alman Tornado'larının karanlıkta görev yapamayacak durumda olduğunu, uçakların ‘gece görüş ve gece muharebe yeteneğinde problemlerin bulunduğunu doğruladı. Bunun Alman jetlerinin gece uçamayacağı anlamına gelmediğini de önemle vurguladı.

Kör eden gece görüş dürbünleri

Teknik probleme, kokpitteki yeni gösterge panelinin ışıklandırılması yol açıyor. Geceleri yapılan karartmalı keşif uçuşlarında göstergelerden çıkan ışığın azaltılamaması pilotları rahatsız ediyor. IŞİD hafif uçaksavar silahlarına sahip olduğu için terör örgütünün mevzileri üzerinde uçan uçaklardan ışık sızmaması gerekiyor. 3 bin ila 5 bin metre irtifada uçan keşif uçakları kolayca IŞİD'in elindeki silahlara hedef olabiliyor. Pilotların kullandıkları kızılötesi gece görüş dürbünü en küçük ışık kaynağını bile parlatarak yansıtıyor. Kokpit ışıklandırması pilotların gözünü aldığı için değiştirilecek. Hava Kuvvetleri sözcüsü tadilatın kısa zamanda tamamlanacağını ve şubat başında Tornado'ların gece keşif uçuşlarına başlayabileceğini açıkladı.

Gece görüş yeteneği şimdiye kadar görev nitelikleri arasında yer almamaktaydı. Alman jetleri zaten gece uçuşları değil, müttefiklerin gündüz saatlerindeki keşif açığını kapatmak için öngörülmüştü. Gün ışığında radarları şahin gözünü andırmayan Tornado'lar hassas kameralarıyla çektiği yoğun çözünürlüklü resimleri anında İncirlik'teki ana harekât üssüne gönderebiliyor. Resimler değerlendirildikten sonra müttefiklere veriliyor. İşbölümü kusursuz işliyor ve şimdiye kadar da herhangi bir şikayet gelmiş değil.

Problem pek yakında çözülecek

Dolayısıyla, eğri oturup doğru konuşalım. Alman ordusundan ihtiyacı olmayan şeyleri pratikte uygulayabilmesini istemeyelim. İhtiyacı olmadığı için yolcu uçaklarından havada takla atmasını da herhalde kimse beklemiyordur. İleride müttefikleri Alman hava kuvvetlerinden gece karanlığında da keşif yapabilmesini isteyebilirler. Bu durumda meydana gelebilecek birkaç haftalık gecikme, Suriye misyonunun başarısızlığa uğramasına neden olmayacaktır.