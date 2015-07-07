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Dünya
Deutsche Welle

Yorum: Atina için yeni bir dönem

Yunanistan eski cumhurbaşkanı ve DW Yunan Servisi eski çalışanı Karolos Papulyas, ülkesindeki gelişmeleri DW’ye değerlendirdi.

07 Temmuz 2015 12:17


"Referandum sonucu, yani ‘hayır’ oylarının ve Bay Tsipras için oy kullananların çokluğu, pek çokları için sürpriz oldu.

Bugün Yunanistan için yeni bir gün başlıyor ve şimdi önümüzde büyük zorluklar var. Bay Tsipras’ın, son dönemde kaybettiği inandırıcılığı yeniden kazanabilmesi için inandırıcı müzakerelere hazır olması gerektiğine inanıyorum.

Yunan halkının, hem ‘hayır’, hem de ‘evet’ diyenlerin bu müzakerelerden iyi bir sonuç beklediklerini düşünüyorum. Bu, Bay Tsipras’ın önündeki tarihi görevdir.

Benim neslim iç savaş ve bölünmelerle dolu zor dönemler yaşadığından, ‘evet’ ve ‘hayır’larla oluşan bu uçurumun giderilmesini umuyorum. Bu uçurumun giderilmesinde, daha iyi bir geleceği hak eden bir AB ve Euro Grubu üyesi ülkeye karşı daha barışçı ve yapıcı bir rol oynaması gereken Avrupalı dostlarımız ve partnerlerimiz de yardımcı olmalılar.

Deutsche Welle’ye konuşma imkanı bulmak benim için çok duygulandırıcı. 40 yıldır Yunanistan’daki en önemli Avrupalı radyo olarak Yunanları aydınlatıp, diktatörlüğe karşı savaşta cesaret verdi.

Deutsche Welle’nin o dönemki ekibi hala hatırımda. Bazıları artık aramızda değil, onları özlemle anıyorum. O dönem uğuruna savaş verdiğimiz değerlerimize, Avrupa’ya dönük yolumuza ve demokrasiye sadık kaldığımıza inanıyorum.”

Karolos Papulyas, iki dönem dışişleri bakanlığı ve 2005-2015 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevi yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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