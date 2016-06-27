Yorum: AB'ye bir darbe de İspanya'dan

Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması yetmiyormuş

gibi kıtanın güneyinden de Brüksel açısından iyi haberler gelmiyor.

İspanyol sol popülistlerinin yükselişi iyiye alamet sayılamaz.

İspanyol solunun AB Komisyonu tarafından yapılan mali ve ekonomik

politikalarla ilgili tavsiyeleri ret etmesi Euro Bölgesi'nin

yönetilmesini zorlaştırıyor. Podemos lideri Pablo İglesias

İspanya'nın ‘uğursuz tasarruf emri' yüzünden inlediğini

söylüyor.

Bu doğru değil. Çünkü İspanya Yunanistan ve Portekiz'in

aksine

Avrupa İstikrar Fonu tarafından iflastan kurtarılmayıp, ıskarta

değerindeki bankalarını kurtarmak için kredi çekti. AB Komisyonu,

Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan

troyka

hiçbir zaman İspanya'ya gitmediği için bu ülkeye

herhangi bir

önlemin dikte edildiği iddia edilemez.

Laf var, çözüm yok

İspanya'nın mali politikaları Avrupa ortak para bölgesi Euro

bünyesinde İspanya hükümeti tarafından belirleniyor. Tasarruf ve

reform kararları alındıysa bunu yapan, yolsuzluk suçlamalarıyla

yıpratılan muhafazakâr Mariano Rajoy hükümetiydi. Podemos'un AB'ye

düşman imajını yakıştırmasının gerçekle ilgisi olamaz. İspanya

tasarruf etmiyor, aksine Euro Bölgesi istikrar paktına göre

yapmaması gereken oranda borçlanmaya devam ediyor. AB Komisyonu ve

Euro Bölgesi'nin diğer üyeleri bunu sineye çekip İspanya'ya

istisnai haklar tanıdılar. İspanya'nın tasarrufa zorlandığı iddia

edilemez.

Siyaseten yarı felç durumdaki İspanya devletin zayıflamasından

da

etkileniyor. Katalon ayrılıkçılığı durumu

daha da zorlaştırıyor.

Tıpkı İskoçya'daki bağımsızlık hareketinin

Britanya'nın temellerini

sarsması gibi.

İspanyol solu iktidara gelip devlet giderlerini ve vergileri

arttırdığı takdirde borç kriterlerini uzun yıllar yerine

getiremeyeceğinden Euro Bölgesi'ndeki ortakları harekete geçmek

zorunda kalır. Podemos'un eleştirdiği ‘tasarruf politikası'

sayesinde İspanyol ekonomisi büyümeye, işsizlik de yavaşta olsa

gerilemeye başladı. Siyasi belirsizlik ise İspanya'nın

ekonomik

dinamizmini frenliyor. Sol popülistlerin güçlenmesi tıpkı

Yunanistan'da olduğu gibi yatırımların durmasına

ve en kötü

ihtimalle de resesyona yol açabilir.

AB'nin güneyi karışıyor

Portekiz'in sol hükümeti de borçlanmayı arttırarak istikrar paktı

kriterlerini ihlal etti. Yunanistan'ın ekonomik bakımdan

kurtarılması imkânsız görünüyor. Ekonomik daralmanın sorumlusu

Atina'daki sol/sağ koalisyonudur. Koalisyon hükümeti

mülteci

krizinin tam ortasında Yunanistan'ın birlikten ayrılmasını siyasi

açıdan doğru bulmayan ortaklarının para yardımlarıyla ayakta

durabiliyor. İtalya'daki sol popülist Beş Yıldız'ın taraftarı da

artıyor. Sosyal Demokrat Başbakan Matteo Renzi şimdilik iyi

yönetiyor. Renzi reformlara hız verirken devlet harcamalarını da

arttırmak istiyor.

AB'nin güneydeki üyelerinde kriz sürdükçe sol popülistler oylarını

arttırıyor. Britanya'daki sol akımdan onları ayıran tek özellik

AB'den ayrılma eğilimi göstermemeleridir. Podemos, ‘Almanya'nın

egemenliğine' son verildiği takdirde AB'de kalmaktan

yana

olduklarını söylüyor. Liderleri son zamanlarda vatanperverlik

göstermeye de çalışıyor. Tıpkı Büyük Britanya'daki Nigel Farrage

gibi anlaşılması zor sloganlar kullanıyor. İtalya'nın Beş

Yıldızları AB'de kalmaktan yana ama ortak para bölgesinden

ayrılmayı amaçlıyor. Radikal Yunan solu para birliğinden çıkışın

felakete sürükleyeceğini idrak etmiş olmalı ki Euro'yu bırakmak

istemiyor.

AB'nin kritik geleceği

Birleşik Krallığın dizginleyici etkisi ortadan

kalkınca daha fazla

borçlanmak isteyen ülkeler artacaktır. Fransa'yı da bu gruba dâhil

etmek gerekir. Almanya, Finlandiya, İrlanda ve Hollanda'nın

tutumluluk ilkesine bağlı kalması zorlaşacak. Avrupa Merkez Bankası

sıfır faiz politikasıyla güneydeki kriz ülkelerinin re finansman

maliyetini düşük tutmaya çalışıyor. Ancak ‘zaman kazanma'

arayışının daha ne kadar dayanacağı belli değil. İspanya sola

kaydığı takdirde finans piyasasının güneydeki ülkelere karşı

spekülasyon yapmasını Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de

önleyemez.

Sıfır faiz politikasının mağdur ettiği ülkeler de

ucuz para

politikasına baş kaldırabilir. Hollandalı sağ popülist

Geert

Wilders tutumluluk zorlamasından memnun olmadığı için değil,

güneydeki üyelere yardım edilmesine karşı olduğundan, AB üyeliğinin

halkın oyuna sunulmasına çalışıyor. Almanya'nın sağ popülist

partisi AfD de aynı nedenle Euro Bölgesi'nden çıkılmasını talep

ediyor. AB içindeki merkezkaç kuvvetler sadece güneyde değil,

kuzeyde de ivme kazanıyor.