T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yorum: AB Katalonya krizine seyirci kalamaz

İspanya ile Katalan bölgesi arasındaki bağımsızlık referandumu sonrası inatlaşma sürüyor. DW editörü Bernd Riegert'e göre AB'nin araya girmesi gerekiyor.

05 Ekim 2017 20:33

21. Yüzyıl Avrupası'nda bir bağımsızlık hareketinin devlet krizine, darbe teşebbüsüne ya da iç savaş benzeri olayların çıkmasına yol açabileceğini kim düşünebilirdi? Çılgınlığa son vermesi için Katalonya'ya kim müdahale edecek? İspanyol devleti bunu başaramadı. Yüzde 30'luk bağımsızlık yanlıları ve Katalan bölgesi yönetimi bildiğini okumaya devam ediyor. İspanya Kralı'nın devreye girmesi de krizin tırmanmasını önleyemedi. Katalonya Özerk Bölgesi'nin İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmesi an meselesi. Legalmiş, değilmiş, Katalonya Başkanı'nın umurunda değil.

Katalanlar devletten ayrılmak istedikleri için İspanya Anayasası'nın kendileri için geçerli sayılamayacağını iddia ediyor. Her anayasa gibi İspanya Anayasası da değiştirilebilir. Ama küçük bir azınlığın isteğiyle değil, bütün İspanyolların oyuyla. İspanya hükümetinin illegal davranmadı değil, yasaların Katalonya'da uygulatılamaması hukuk devletini tehlikeye soktu. Hukuk devletinin tehlikeye girmesinden İspanya hükümeti sorumlu değil. Yasaların Katalonya'da uygulatılamaması sorumlu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun krizi böyle yorumlaması yerindedir. Bir üye ülkenin anayasasına saygılı olması gerektiğinden, komisyon duruma müdahale edemez. AB antlaşmaları da bu anlaşmazlıkta arabuluculuğu öngörmüyor. Komisyonun Polonya ve Macaristan'da harekete geçmesinin nedeni o ülkelerde devletin hukuk devleti ilkeleri ve yargı bağımsızlığının altını oymaya kalkışmasıydı. AB Komisyonu Polonya ve Macaristan ile olan anlaşmazlıkta çoğunlukla azınlığın arasını yapmaya değil, antlaşmaları kurtarmaya çalışıyor.

Çekimser kalmak siyasi bakımdan akılsızlıktır

AB Komisyonu'nun çekimser davranması hukuki bakımdan doğru olabilir. Ama bakalım siyasi bakımdan da bunun akıllılık olduğu söylenebilir mi? Hayır. Komisyon ve AB Konsey Başkanı Tusk, Katalonya krizinin tırmanmasına seyirci kalmamalıdır. En azından Barcelona ile Madrid arasında diyalog başlatılmasına çalışılabilir. Taraflar istemediği için AB kurumları zaten arabuluculuk rolünü üstlenemez. Avrupa Parlamentosu'nun Katalan üyeleri AB'nin İspanya'yı yola getirmesini istiyorlar. Ama bu mümkün olmayacak. İspanya hükümeti arabuluculuğu ve Katalan yönetimiyle diyalog kurulmasını kesinlikle istemiyor. Madrid yönetimi Katalonya'da hükümet darbesine kalkışıldığını söylüyor. Artık söylenecek bir şey kalmadı.

Yine de AB'nin diyalog yolunu düzlemesi gerekir. AB krizleri görmezden gelmediğini Avrupalılara kanıtlamalıdır. Başkan Vekili ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komisyon üyesi Frans Timmermans İspanya'da da hukuk devleti ilkelerine uyulmasının sorumluluğunu taşıyor. Ancak Timmermans'a göre sorun ayrılıkçı Katalanların tutumundan kaynaklanıyor. Kendinden ‘barış projesi' olarak söz eden AB üye ülkelerin iç anlaşmazlıklarına barışçı çözüm bulmakla yükümlü olduğunu da unutmamalıdır.

AB Komisyonu, Katalanların bağımsızlık ilan etmesi ihtimaline göre bir B planı hazırlamalıdır. Katalonya'nın bağımsızlığını ne AB ne de üye ülkeler resmen tanır. Ancak Katalan hükümet temsilcilerinin, turistlerin ve malların AB nezdinde statüsünün ne olacağı ve Katalonya'nın üyelik başvurusunda bulunmasına nasıl karşılık verileceği önceden bilinmelidir. İspanya hükümeti yetkilerine dayanarak Katalonya yönetimini görevden alıp seçimleri tekrarlatır ve özerklik statüsünü kaldırırsa AB'nin tepkisi ne olur? Yıllardır tırmanan Katalonya gerginliği karşısında başını kuma sokan AB artık bu lükse sahip değildir.

AB pasif kalamaz, çünkü Brexit yanlıları, sağ popülistler ve milliyetçiler Katalonya krizinden, AB'nin azınlıkları ve halkların özgürlük arzusunu bastırdığı efsanesini çıkarmaya çalışıyorlar. Tamamen saçma da olsa bu tezler yabana atılmamalı, aksine çürütülmelidir. Aksi takdirde İspanya krizi karşımıza Avrupa krizi olarak çıkabilir.

Bernd Riegert

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KatalanBernd RiegertAvrupasıKatalonyaKralıBölgesiKatalonya BaşkanıAnayasasıBirliğiKomisyonuPolonyaMacaristanKomisyonu PolonyaHayır Konsey Başkanı Tusk KatalonyaBarcelonaMadridParlamentosu KatalanAvrupalılara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24