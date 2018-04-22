Yörük Türkmenleri, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümünde Ahlat'ta

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde, Türklerin Anadolu\'ya girişinin 1000\'inci yıl dönümü dolayısıyla Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve 22 il temsilcisi Selçuklu Mezarlığı\'nı ziyaret etti.

Oğuz Türklerinin Anadolu\'ya girişinin 1000\'inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı Tatlıoğlu, birliğe bağlı 22 il temsilciyle birlikte Ahlat ilçesine geldi. Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban tarafından karşılanan heyet, Ahlat Selçuklu Mezarlığı\'nı ziyaret etti. Başkan Çoban, İrfan Tatlıoğlu\'na Yörük Türkmen boyunluğu olan \'keyfe\' hediye etti. Tatlıoğlu ise Ahlat Belediye Başkanı Çoban\'a Ahlat toprağına karıştırılmak üzere Ertuğrul Gazi’nin mezarından numune toprak verdi. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği heyeti yönetimi, Ahlat\'taki ziyaretlerinin ardından Van\'ın Erciş ilçesindeki 23 Nisan etkinliklerine de katılacak.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tatlıoğlu, Ahlat\'ı kendi evleri ve toprakları gibi gördüklerini belirterek, \"Anadolu’ya Türklerin gelişinin, buraları yurt edinişinin 1000. yılını tarihe iz düşmek maksadıyla edindiğimiz bilgilerle 1000 yıl önce 1018 yılında Çağrı Bey\'in 3000 atlısıyla beraber bir öncü kuvvet olarak gelip, Van Gölü\'nün etrafına özellikle Ahlat’a yerleştiğini biliyoruz. Biz de 1000 yıl sonra bu toprakları yurt yapan, vatan yapan yerlere gidelim; ecdadımızın eserleriyle karşılaşalım ve oranın yöneticileriyle oranın idarecileriyle orada dedeme hizmet eden hizmetçileriyle oranın insanlarıyla akrabalarımızla kucaklaşmak için Bursa\'dan yola çıktık. 22 il temsilcimizle birlikte Ahlat’a geldik. Burada çok güzel karşılandık. Tarihimizi biraz daha derin öğrendik. Sayın belediye başkanımıza da Ahlat tarihini dolu dolu anlattığı için teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nın Kadılar Mezarlığı bölümünde ve mezarlık çıkışında bulunan Ahlat’ın sembolü Emir Bayındır Han Kümbeti önünde hatıra fotoğraf çektiren grup üyeleri, akşam yemeğinin ardından ilçeden ayrıldı.

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