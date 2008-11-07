York Düşesi'ne İngiltere'de eleştiri

York Düşesi Sarah Ferguson’un Saray Engelliler Yurdu’nda “gizlice” çekim yapmasına ilişkin tartışmalar sürerken, İngiltere’den de eleştiriler geldi.Muhafazakar gazete The Daily Telegraph’ın tanınmış yazarlarından Andrew Pierce, Perşembe gecesi İngiliz ITV1 kanalında gösterilen belgesele ilişkin yorumunda “Neden Fergie, gizli misyonlarını kendine saklayamıyor?” diye sordu.Pierce yorumunda, “Kraliçe’nin özel sekreteri olan merhum Lord Charteris, York Düşeşi’ni tarif etmek için üç kelime kullanmıştı: ‘adi, adi, adi.’ Küçük olan çocukları yakın bir yerde Kraliçe koruma görevlilerince oyalanırken, eski sevgililerinden biriyle yaşanan ayak parmağı emme olayından sonra, o değerlendirmeyle mutabık olmamak zordu” diye yazdı.Düşes ve çocukları Prensesler Beatrice ve Eugenie’nin Türkiye yetimhanelerindeki “korkunç” koşullarını ortaya çıkartmak üzere ITV1 belgeseli için kılığını değiştirdiğine dikkat çeken Pierce, “Film, Türkiye ile diplomatik sorun yarattı. Belki (Ferguson) buna alışık çünkü kendisi de zamanında Kraliyet ailesiyle bir kaç olaya yol açmıştı” ifadesini de kullandı.Yayınlanan belgesel için “Bir saatlik programı, sesi kapatılsa belki iyi olurdu” eleştirisini de yapan Pierce, Ferguson’un, yoğun gönüllü işleriyle hayatını dünyanın yoksul çocuklarına yardıma adadığı anlatıldığına dikkat çekerek, “Ben şaşkınım. 4 milyon sterlinlik borcunu ödeyebilmek için son birkaç yıl ABD’de Kilo Gözetimciler’i tanıtarak geçirdiğini sanıyordum” diye yazdı.The Daily Telegraph yazarı ayrıca, Prenses Beatrice'nin ilk defa 17 yaşında iken bol resimli dergilerden birinin sayfalarında boy gösterdiğine dikkat çekerek, bunun da Düşes'in yoksul çoçuklarına yönelik yardım faaliyetlerinin bir parçası olup olmadığını da sordu.