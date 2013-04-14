Yorgun Fenerbahçe, zirveden kopmamak için sadece gerekeni yaptı

Ahmet Küçük

akucuk@t24.com.tr

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Dün Şampiyonlar Ligi yorgunu Galatasaray’dan sonra, bugün de UEFA Kupası yorgunu Fenerbahçe zor bir maça çıktı. Kendi sahasında Eskişehirspor’u ağırlayan sarı lacivertliler sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’nin kendi sahasında Eskişehirspor’u ağırladığı maçın ilk yarısı, Fenerbahçe adına adeta kör dövüşü gibi geçti. Hücum yapmak isteyen ancak adım atacak gücü olmayan Fenerbahçe, oyunu her ne kadar Eskişehirspor’un ceza sahası çevresinde oynasa da daha ileri gidecek güce sahip olmadı.

Eskişehirspor ise, Fenerbahçe’nin yapamadığı baskı sayesinde kontrataklara daha rahat çıkmayı başardı. Özellikle ilk yarıda kaleye şut dahi atamayan Fenerbahçe’nin karşısında ciddi sayılabilecek pozisyonları vardı Fenerbahçe’nin.

Hızlı ve ani çıkan Eskişehirspor, Fenerbahçe ceza sahası içinde çoğalamamasıyla ve uzaktan çektiği şutların ya kaleci Volkan’a takılması ya da dışarı çıkmasıyla bulduğu şansları değerlendiremedi. Ancak, her ataktan sonra çabuk bir şekilde savunmaya dönmeyi başaran Eskişehirspor, rakibine gol şansı ve hatta pozisyon şansı vermedi.

Maçın ilk yarısında durgun bir Fenerbahçe varken sahada, ikinci yarısında daha etkili bir takım haline döndü. İkinci yarının başında Yobo’nun attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması ki doğru bir karardı, sarı lacivertlilerin oyunu kazanma isteğinin göstergesiydi.

Kalitesini ve gücünü sahaya yansıtmayı başaran Fenerbahçe, ilk yarıya oranla hem oyunu kontrol altına almayı başardı, hem de daha tehlikeli akınlar gerçekleştirmeyi başardı.

Ancak sarı lacivertlilerin bu baskısı karşısında Eskişehirspor’da kapandığı kendi ceza sahasından hızlı ve önemli çıkışlar yaptı. Bu çıkışların birinde de golü bulmayı başardı. Ancak maçın hakemi Bülent Yıldırım, Eskişehirsporlu Alper’in golü eliyle atmasını görerek golü vermedi.

Bu dakikadan sonra etkisini ve oyuna olan kontrolünü devam ettiren sarı lacivertliler, beklenen golü de buldu.

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe önemli bir 3 puan kazandı. Dün Galatasaray’ın Karabük’te kazanmasının ardından puan farkının açılmasına izin vermeyen sarı lacivertli ekip puanını 55’e çıkardı.

Hafta için Türkiye Kupası yarı finalinde yine Eskişehirspor’la karşılaşacak Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak, deplasmandaki Gençlerbirliği maçı öncesi rahatladı.

Artık son 5 haftaya girilirken haftayı puansız kapamayı bildi.

Herhangi bir puan kaybı yaşamadan ve sadece zirveden kopmamak için sarı lacivertliler sadece gerekeni yaptı. Yorgun Fenerbahçe'nin artık sezon sonuna kadar skor için oynayacağını göreceğiz.