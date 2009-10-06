Yorgo Papandreu, kabinesini açıkladı!

Yunanistan'da yeni Başbakan Yorgo Papandreu, yemin ederek görevine başladı. Papandreu, kabinesini de açıkladı.
Papandreu törende Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Atina Başpiskoposu İeronimos'un huzurunda İncil'e el basarak ant içti. Papandreu, yeminin ardından Başbakanlığa giderek eski Başbakan Kostas Karamanlis'ten görevi devraldı.
PASOK Partisi Genel Başkanı Yorgo Papandreu, bugün kabinesini açıkladı.
Başbakanlığın yanısıra dışişleri bakanlığı görevini de üstlenen Yorgo Papandreu, savunma bakanlığı görevine Evangelos Venizelos, ekonomi bakanlığına Luka Katseli, maliye bakanlığına ise Yorgos Papakostandinu'yu getirdi.
Yapılan değişikliklerle, seçimleri yitiren Yeni Demokrasi Partisi (YDP) zamanında 16 olan bakanlık sayısı 15'e indirildi.
Ekonomi bakanlığı, maliye bakanlığından ayrılırken, kalkınma ile Ege ve deniz ticaret bakanlıklarını da kapsar duruma getirildi.
Çevre bakanlığı kurulurken, eski bayındırlık ve ulaştırma bakanlıkları, yeni kurulan altyapı bakanlığı çatısı altında birleşti.
Turizm ile kültür bakanlıkları birleşirken, içişleri bakanlığı ve bu çerçevede Yunan polisi, itfaiye örgütü, sahil güvenlik birimleri ve sivil savunma örgütü ile Makedonya-Trakya Bakanlığı, kamu güvenliği bakanlığı adı altında kurulan yeni bakanlığa bağlandı.
Adalet bakanlığı ise adalet, şeffaflık ve insan hakları bakanlığı adını aldı.
Yorgo Papandreu, eski dışişleri bakanlarından Teodoros Pangolos'a başbakan yardımcılığı görevini verdi.
Başbakan Papandreu'nun, parlamento başkanlığı görevi için eski bakanlardan Filippos Peçalnikos'u aday göstereceği de kaydedildi.
Bakanlar Kurulu listesi
Yunanistan'ın yeni kabinesi, yarın yemin ederek görevine başlayacak.
Yeni bakanlar kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başbakan ve Dışişleri Bakanı: Yorgo Papandreu
Maliye Bakanı: Yorgo Papakostandinu
Ekonomi, Rekabet ve Denizcilik Bakanı: Luka Katseli
Savunma Bakanı: Evangelos Venizelos
Altyapı Bakanı: Dimitris Reppas
Turizm ve Kültür Bakanı: Panos Gerulanos
Eğitim Bakanı: Anna Diamandopulu
Sağlık Bakanı: Mariliza Ksenoyanakopulu
Tarım Bakanı: Katerina Baçeli
Yerel Yönetim ve İçişleri Bakanlığı: Yannis Ragusis
Çevre ve Enerji Bakanı: Tina Birbili
Çalışma Bakanı: Andreas Loverdos
Kamu Güvenliği Bakanı: Mihalis Hrisohoidis
Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanı: Haris Kastanidis
Devlet Bakanı: Haris Pambukis
Papandreu, 4 Ekim'deki seçimlerde ezici çoğunlukla 160 milletvekili kazanmıştı.
57 yaşındaki Yorgo Papandreu'nun dedesi ve babası da Başbakanlık yapmıştı.