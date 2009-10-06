Yorgo Papandreu, kabinesini açıkladı!

Yunanistan'da yeni Başbakan Yorgo Papandreu, yemin ederek görevine başladı. Papandreu, kabinesini de açıkladı.

Papandreu törende Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Atina Başpiskoposu İeronimos'un huzurunda İncil'e el basarak ant içti. Papandreu, yeminin ardından Başbakanlığa giderek eski Başbakan Kostas Karamanlis'ten görevi devraldı.

PASOK Partisi Genel Başkanı Yorgo Papandreu, bugün kabinesini açıkladı.

Başbakanlığın yanısıra dışişleri bakanlığı görevini de üstlenen Yorgo Papandreu, savunma bakanlığı görevine Evangelos Venizelos, ekonomi bakanlığına Luka Katseli, maliye bakanlığına ise Yorgos Papakostandinu'yu getirdi.

Yapılan değişikliklerle, seçimleri yitiren Yeni Demokrasi Partisi (YDP) zamanında 16 olan bakanlık sayısı 15'e indirildi.

Ekonomi bakanlığı, maliye bakanlığından ayrılırken, kalkınma ile Ege ve deniz ticaret bakanlıklarını da kapsar duruma getirildi.

Çevre bakanlığı kurulurken, eski bayındırlık ve ulaştırma bakanlıkları, yeni kurulan altyapı bakanlığı çatısı altında birleşti.

Turizm ile kültür bakanlıkları birleşirken, içişleri bakanlığı ve bu çerçevede Yunan polisi, itfaiye örgütü, sahil güvenlik birimleri ve sivil savunma örgütü ile Makedonya-Trakya Bakanlığı, kamu güvenliği bakanlığı adı altında kurulan yeni bakanlığa bağlandı.

Adalet bakanlığı ise adalet, şeffaflık ve insan hakları bakanlığı adını aldı.

Yorgo Papandreu, eski dışişleri bakanlarından Teodoros Pangolos'a başbakan yardımcılığı görevini verdi.

Başbakan Papandreu'nun, parlamento başkanlığı görevi için eski bakanlardan Filippos Peçalnikos'u aday göstereceği de kaydedildi.

Bakanlar Kurulu listesi

Yunanistan'ın yeni kabinesi, yarın yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni bakanlar kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan ve Dışişleri Bakanı: Yorgo Papandreu

Maliye Bakanı: Yorgo Papakostandinu

Ekonomi, Rekabet ve Denizcilik Bakanı: Luka Katseli

Savunma Bakanı: Evangelos Venizelos

Altyapı Bakanı: Dimitris Reppas

Turizm ve Kültür Bakanı: Panos Gerulanos

Eğitim Bakanı: Anna Diamandopulu

Sağlık Bakanı: Mariliza Ksenoyanakopulu

Tarım Bakanı: Katerina Baçeli

Yerel Yönetim ve İçişleri Bakanlığı: Yannis Ragusis

Çevre ve Enerji Bakanı: Tina Birbili

Çalışma Bakanı: Andreas Loverdos

Kamu Güvenliği Bakanı: Mihalis Hrisohoidis

Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanı: Haris Kastanidis

Devlet Bakanı: Haris Pambukis

Papandreu, 4 Ekim'deki seçimlerde ezici çoğunlukla 160 milletvekili kazanmıştı.

57 yaşındaki Yorgo Papandreu'nun dedesi ve babası da Başbakanlık yapmıştı.