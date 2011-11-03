Yorgo Papandreu istifa mı edecek?

T24 - Yunanistan'ı iflasın eşiğine getiren mali kriz hükümet krizi de eklendi ve Papandreu'nun istifası gündeme geldi. BBC’nin Papandreu’nun gün içinde istifa edeceğine yönelik haberine karşın, Atina’dan muhalefetle görüşene kadar istifa etmeme kararı aldığı belirtildi.

Papandreu'nun başında bulunduğu iktidardaki PASOK milletvekilleri Başbakan'ın istifası için seslerini yükseltmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından Papandreu'nun istifa edeceği söylentisi yayıldı. Ancak hükümete yakın kaynaklar haberi doğrulamadı.





PASOK içerisinde Papandreu'ya karşı sesini yükseltenlerin arasına katılan Dimitris Lintzeris, parlamento dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başbakan, yumuşak siyasi gelişmeler için anayasal süreci ve parti kurallarını uygulamalı. O (Papandreu) tarih oldu” dedi.





Papandreu'nun PASOK milletvekillerini acilen toplaması gerektiğini söyleyen Lintzeris, daha önce ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısı yapmıştı. Lintzeris'in, yarın parlamentoda yapılacak güvenoylamasında güvenoyu verip vermeyeceği açık değil.

Papandreu'nun AB ile varılan mali anlaşmayı halk oylamasına götürme kararına kabinenin önde gelen bazı üyeleri ve lideri olduğu Pasok partisinden milletvekileri isyan bayrağı açmıştı.

Aralarında Maliye Bakanı Evangelos Venizelos'un da bulunduğu dört bakan, Papandreu'nun referandum planını desteklemediklerini açıkladı.

Yunanistan parlamentosunda Cuma günü hükümet kritik bir güven oylamasından geçecek ve iktidar partisine üye en az üç milletvekili hükümete destek vermeyeceklerini ilan etti.

Bu durum, Papandreu hükümetinin düşmesi ihtimalini gündeme getirdi.

300 milletvekilli Yunan parlamentosunda Pasok'un sandalye sayısı 152.



Euro: 'Tarihi zafer'





Bundan önceki saatlerde, Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Yunanistan'ın euro'ya katılımının ülkesi için ''tarihi bir zafer'' olduğunu ve bir referandumla riske atılamayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından üç bakan daha referanduma karşıt bir tavır sergileyerek AB'nin sunduğu kurtarma paketinin parlamentoda oylanması gerektiğini söyledi.

Yunanistan, AB liderlerinin geçen hafta uzun pazarlıklar ardından vardığı anlaşma uyarınca, kemer sıkma politikalarını daha da sertleştirmesi kaydıyla, 100 milyar euro ek mali yardım alacak ve borç yükünün yüzde 50'sini geri ödemekten kurtulacak.

AB liderleri bunun karşlığında Başbakan Papandreu'dan kamu harcamalarını daha da kısmasını, maaş ve emeklilik ödemelerini azaltmasını ve çok sayıda devlet memurunun işine son vermesini talep ediyor.

Kurtarma paketi, kemer sıkma politikalarının şu anki haliyle bile geniş çaplı protesto gösterilerine neden olduğu Yunanistan'da kamuoyundan tepki çekti.

Yorgo Papandreu, kurtarma paketinin referandumda reddinin kaçınılmaz olarak Yunanistan'ın euro bölgesinden çıkması anlamına geleceğine işaret etmişti.



İstifa ederse ne olacak?



Yunanistan'da, Başbakan Yorgo Papandreu'nun AB kurtarma paketini referanduma götürme kararının yol açtığı siyasi çalkantılar tüm hızıyla sürerken, başkent Atina'da hükümetin istifa etmesi durumunda izlenecek prosedürün ne olacağı konusunda tartışmalar başladı.



Yunanlı hukukçulara göre, Yunanistan anayasası gereğince izlenecek prosedür şöyle:

"Hükümetin istifa etmesi ya da meclisin güvenoyu vermemesi durumunda, Cumhurbaşkanı, anayasanın 38. maddesinin 1. paragrafına göre, hükümeti feshederek, yeniden hükümet kurulması görevi verme yoluna gidecek.



Bu durumda, Cumhurbaşkanı, (madde 37) hükümeti kurma görevini mecliste ikinci en çok milletvekili olan partiye, bu da olmazsa üçüncü partiye verecek. Görevi alan ikinci ve üçüncü partiler arasında milletvekili sayısında eşitlik olması durumunda, hükümeti kurma görevi en çok dört kez tekrarlanabilecek. Bu süreç sonunda sonuç alınmaması durumunda, Cumhurbaşkanı, seçime gidilmesi için, ülkenin üç büyük mahkeme başkanlarından birinin başkanlığında geçici bir hükümet kurulması için parti liderlerini toplayacak.



Başbakanın kendisinin istifa etmesi durumunda da iktidardaki parti mecliste çoğunluğu (151 milletvekili) oluşturuyor ise, Cumhurbaşkanı istifa edenin meclis grubu tarafından önerilen bir kişiyi başbakan olarak atayacak. İktidardaki partinin milletvekili sayısı 151'in altında olması durumunda bu atama yapılmayacak.



Mecliste hiç bir partinin çoğunluğu sağlamaması durumunda ise, Cumhurbaşkanının, mecliste en çok milletvekili olan partinin önereceği bir kişiye hükümeti kurma görevi verme hakkı bulunuyor.

Bu madde, anayasada açıkça belirtilmemesine rağmen, Yunanlı hukukçular tarafından, bu aşamada Cumhurbaşkanı'nın meclis dışında bir kişiye de hükümeti kurma görevi verebileceği şeklinde yorumlanıyor."