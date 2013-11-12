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Yorgo Papandreu Gezi Park'ına çam fidanı dikti

CHP Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran ve Faruk Loğoğlu, Sosyalist Enternasyonal Genel Başkanı Yorgo Papandreu ile Gezi Parkını ziyaret ettti

12 Kasım 2013 13:28

Sosyalist Enternasyonel Konsey Toplantısı için İstanbul'a gelen Yunanistan eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkanı Yorgo Papandreu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ile birlikte Gezi Parkı'na fidan dikti. Papandreu, şehir insanlarının fikirlerini söylemeye hakları olduğunu belirterek, “Bu Park (Gezi) onun sembollerinden biri oldu” dedi. 

CHP'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Sosyalist Enternasyonel Konsey Toplantısı'na katılmak için İstanbul'da bulunan Yunanistan eski Başbakan'ı Yorgo Papandreu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ve beraberindeki bir heyetle Gezi Parkı'na geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Papandreu ve Oran, burada Gezi olaylarının ilk çıktığı yere çam fidanı dikti.

Parkın Divan Oteli tarafına Oran’la birlikte çam fidanı diken ve sulayan Papandreu yaptığı kısa açıklamada, "Ben bir arkadaş bir komşu olarak daha iyi ilişkiler için çalışan birisi olarak geldim ve buradayım. Hep beraber daha iyi bir dünya yaratabiliriz, oluşturabiliriz. Vatandaşlarımızın sahip olduğu güç daha iyi bir gelecek yaratabilir.Kaderimizi değiştirebilir. Şehirlerde yaşayan vatandaşların daha fazla fikirlerini söylemeye hakları var bu park onun sembollerinden biri oldu."

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