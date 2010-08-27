T24 LogoT24 Logo
Gündem

YORGAN İÇERİSİNDE EROİN  İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2010 20:57

-YORGAN İÇERİSİNDE EROİN  İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan yorganların içine zulalanmış 77 kilo 635 gram eroin ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.  İstanbul ve Gaziantep emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu bu iki ilde tespit edilen iki ayrı adrese operasyon düzenledi.  Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki tekstil deposunda yapılan aramada, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan yorganların içerisine zulalanmış 152 paket halinde toplam 77 kilo 635 gram eroin bulundu. Depo sahibi Tolga B. gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise içinden uyuşturucu madde çıkan yorganların sahibi iş adamı Mehmet S. ile uyuşturucunun yurt dışına gönderilmesi organizasyonunda yer aldıkları iddia edilen Abbas B, Cihan Ç, Soydan Ç. ve Hüdaverdi S. yakalandı.  Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24