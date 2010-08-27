-YORGAN İÇERİSİNDE EROİN İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan yorganların içine zulalanmış 77 kilo 635 gram eroin ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Gaziantep emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu bu iki ilde tespit edilen iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki tekstil deposunda yapılan aramada, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan yorganların içerisine zulalanmış 152 paket halinde toplam 77 kilo 635 gram eroin bulundu. Depo sahibi Tolga B. gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise içinden uyuşturucu madde çıkan yorganların sahibi iş adamı Mehmet S. ile uyuşturucunun yurt dışına gönderilmesi organizasyonunda yer aldıkları iddia edilen Abbas B, Cihan Ç, Soydan Ç. ve Hüdaverdi S. yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.