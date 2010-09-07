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Y.O'NUN AİLESİ KIZILAY'DAN TAZMİNAT BEKLİYOR İZMİR (A.A)

07 Eylül 2010 17:07

-Y.O'NUN AİLESİ KIZILAY'DAN TAZMİNAT BEKLİYOR İZMİR (A.A) - 09.07.2010 - Kızılay'ın HIV'lı kan verdiği Y.O'nun avukatı Mehrigül Keleş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) İzmir'de 1996 yılında Kızılay'ın HIV'lı kan verdiği küçük Y.O'nun ailesine 381 bin avro tazminat ödenmesine karar verdiğini hatırlatarak, yasal sürenin dolmasına rağmen aileye herhangi bir ödeme yapılmadığını ve hastane masraflarının da karşılanmadığını söyledi. Ailenin avukatlarından Mehrigül Keleş, 1998 yılında AİHM'ne 4 milyon lira tazminat istemiyle başvurduklarını ve mahkemenin 381 bin avro tazminat ödenmesine karar verdiğini hatırlatan Keleş, kararın tebliğ edilmesinin ardından yasal sürenin dolduğunu, ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi. İlgili yerlere başvuru yaptıklarını ve gelen yazıda konunun Dışişleri Bakanlığının ilgisinde olduğunun kendilerine bildirildiğini anlatan Keleş, gerekli yerlere yeniden başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Keleş, AİHM'nin tazminatla birlikte ömür boyu sağlık giderlerinin ücretsiz sağlanmasına hükmettiğini, bu girişimlerin de sonuçsuz kaldığını sözlerine ekledi.

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