Yöneylem anketi: İki evden birinde işsizlik var, yüzde 48 faturasını ödeyemiyor

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği "Türkiye siyaset paneli" ekim ayı araştırmasının sonuçlarına göre halkın yüzde 90'ı Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunlarının başında ekonomik kriz, işsizlik ve geçim sıkıntısını gösterdi. Ekonomideki durumun sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı’nı görenlerin oranı 9 puanlık artışla yüzde 55’e çıktı.

Yüzde 48 faturasını ödeyemiyor

Sözcü'nün haberine göre, Araştırmaya göre hanelerin yüzde 47'sinde en az bir kişi iş arıyor, işsiz. Seçmenlerin yüzde 48.5'i geçen ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin en acil çözüm bekleyen sorunu sorusuna seçmenler açık arayla ekonomik kriz olarak yanıt verdi.

"Ekonomideki durumun sorumlusu Erdoğan" diyenlerin oranı arttı

İşsizlik, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, ücretlerin yetersizliği ve benzeri şekillerde dile getirilen sorunları genel olarak ekonomi başlığı altında toplandığında Türkiye'nin en acil çözüm bekleyen sorunu olarak ekonomi, 100 seçmenden 90'ı tarafından öncelikle dile getiriliyor. Vatandaşlara “Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu düşündüğünüzde, bu durumun sorumluları aşağıdakilerden hangisidir?” şeklinde bir soru yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 55'i, ekonominin mevcut durumunun sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğünü belirtti. Mart 2021'de aynı soru sorulduğunda seçmenlerin yüzde 46'sı ekonomik sıkıntıların sorumlusu olarak Erdoğan'ı gördüğünü ifade etmişti. Katılımcıların yüzde 26'lık bir kesimi ise soruya “dış güçlerin ekonomik saldırıları” yanıtını verdi.

Vatandaş, Erdoğan’ın “Avrupa’da yiyecek kuyruğu” sözüne inanmıyor

Erdoğan'ın “Almanya'da, Fransa'da kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar, Türkiye'de böyle bir sorun yok” sözleri sorulan vatandaşların yüzde 76.5'i “Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi. “Türkiye Avrupa'dan iyi durumda” diyenlerin oranı yüzde 18'de kaldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 42.7'si “Fiyat artışlarının esas nedeninin marketler olduğunu düşünmüyorum” derken, yüzde 56.2 “Tarım Kredi marketlerinin yaygınlaştırılması pahalılığa çare olmaz” görüşünde.

Halkın yüzde 72'si “TCMB baskı altında” dedi

Ankette, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsız olduğuna, kararlarını herhangi bir siyasi baskı altında kalmaksızın aldığına inanıyor musunuz?” şeklinde bir soru da yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 20'si Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu düşündüğünü ifade ederken, yüzde 72'si kararların siyasi baskı altında alındığını ve bağımsız olmadığını dile getirdi.

TIKLAYIN - Yöneylem anketi: AKP'nin oyları düşüyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek azalıyor