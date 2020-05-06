Yönetmen Sinan Çetin’in Büyükada’daki villasında yıkım kararı

Büyükada Meşrutiyet Mahallesi’nde bin 278 metrekarelik denize sıfır parsel üzerinde bulunan bitişik nizam iki tripleks villadan birinin sahibi olan yönetmen Sinan Çetin’ in rıhtıma yaptırdığı setin usulsüz olduğu ortaya çıktı.

4 Mayıs'ta yıkıma gidildi

Adalar Belediyesi de yıkım ekibi ve zabıta ile 4 Mayıs günü ünlü yönetmenin evine yıkıma gitti. Çetin'in evinin bulunduğu parselin önündeki hazine arazisi ile yan parselde yine hazineye ait olan arazi arasındaki 30-40 yıllık duvarın yıkımı yapıldı. Çetin tarafından yaptırılan 15 metrekarelik setin yıkımı ise deniz tarafından yapılması gerektiği için karşılaşılan teknik bir sorun nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yakımın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Yetkililer “Kendisine ait olmayan rıhtımın önünde, sağlamlaştırmak için dalgalara karşı bir blokaj yaptırmış. Adalar Belediyesi olarak kaymakamlığa bu konuda yazı yazarak bildirimde bulunmuştuk. Şu an blokaj ve eski duvar için yıkım kararı verildi” dediler.

İmara aykırılık iddiaları

Yetkililer, Sinan Çetin'in villasının imara aykırı inşaatı ve denize ulaşan yolu duvar örerek kapattığı iddialarına da açıklık getirdi. Yetkililer, Çetin'in birkaç yıl önce kendi evinde imara aykırı bazı uygulamalar yaptığını, Adalar Belediyesi'nin de yasal işlem başlatarak para cezası ve yıkım kararı aldığını anlattılar. Konuyla ilgili iki kez tutanak tutulduğu ve 3 kere de savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek bu sürecin sonunda Çetin'in evindeki imara aykırılıkları giderdiği kaydedildi.

“Komşusu özel mülkünün kapısını kapadı"

Duvar örme iddiası ile ilgili de yetkililer, “Vatandaşın denize ulaştığı yolun duvar ile kapatılması söz konusu değil. Konu Sinan Çetin değil komşusu ile ilgili. Aynı parseldeki diğer evin sahibi, daha önce vatandaşların, kendi özel parselinden geçerek denize ulaşılmasına izin veriyordu. Sonra bir sorun yaşanınca mülk sahibi kendi özel mülkünün kapısını kapattı. Özel mülkün kapısına belediyenin karışması mümkün değil” dediler.