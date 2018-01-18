Yönetmen Nejla Demirci gözaltına alındı

Belgesel ve kısa film yönetmeni, Nejla Demirci, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde belgesel çekerken ekibiyle birlikte gözaltına alındı.

Yönetmen Demirci, gözaltına alındığını Twitter hesabından "Bir süredir bodrumda belgesel çekiyorum. Ekibin ve eylemciler ile gözaltına alındık. Bodrum terörle mücadeledeyiz” paylaşımıyla duyurdu.

Nejla Demirci'nin Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler

Yüzleşme - 2017 .... Belgesel, 01:03:00

9. TRT Belgesel Ödülleri, Ulusal Belgesel Dalı, En İyi Film Ödülü. 2017

4. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, Fethi Kayaalp Uluslararası Belgesel Yarışması, Finalist. 2017

5. Duhok Film Festival, Belgesel Film Yarışması, Finalist. 2017

7. Malatya Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Finalist. 2017

22. Boston Türk Festivali, 17. Boston Türk Film Festivali, 12. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması, Finalist ve Gösterim. 2017



Gündöndü (Sunflower) - 2012 .... Belgesel, 00:30:00

24. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Seçici Kurul Özel Ödülü Ödülü. 2013

12. İstanbul Çevre Kısa Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Belgesel Dalı, Birincilik Ödülü. 2014

11. İstanbul Çevre Kısa Film Festivali, Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması, Gösterim Seçkisi. 2013

12. Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, Ev Bölümü Gösterim. 2013

TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori, Finalist. 2013

6. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2012

6. Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Belgesel ve Canlandırma Filmleri Yarışması, Gösterim Seçkisi. 2012

3. Nar Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2013

16. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Ekoloji Bölümü Seçkisi. 2013

66. Cannes Film Festivali, Türkiye Standı, Gösterim. 2013

63. Berlin Film Festivali, Türkiye Standı, Gösterim. 2013

2. Ayvalık Uluslararası Film Festivali, AYIFF Muhabbetleri Bölümü Gösterim Seçkisi. 2013

4. Malatya Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Panoraması Bölümü, Gösterim. 2013

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Haftası, Gösterim. 2013

17. 1001 Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2014

1. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, Yarışma Filmleri Bölümü Gösterim. 2014



Demirci'nin Yönetmenliğini Yaptığı Kısa Filmler

İçimizdeki Korku - 1997 .... Kurmaca, 00:03:55

10. Ankara Film Festivali, Ulusal Kısa Film, Kurmaca Dalı, Gösterim Seçkisi. 1998