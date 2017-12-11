Yönetmen Mustafa Kemal Uzun beyzbol sopasıyla öldürüldü

Çanakkale Yolun Sonu, Garip Bir Cinayet, Ankara Ayazı filmlerinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmin yönetmeni, ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi yönetmen Mustafa Kemal Uzun (58), Şile’deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Uzun’u, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan O.A.’nın öldürdüğü belirlendi. O.A gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Şile Çavuş Mahallesi numara 26’da yaşayan YönetmenMustafa Kemal Uzun’un öldürüldüğü Gece saat 02.00 sıralarında polise ihbar edildi. İlçe ve Asayiş Şube CinayetBüro ekipleri kısa sürede eve gitti. Kapı kilitliydi, zile basıldı ancak açan cevap veren olmadı. Kapıyı kırarak eve gider polis içeride korkunç manzara ile karşılaştı. Yönetmen Uzun’un başı beyzbol sopasıyla ezilmişti ve sırtında bir bıçak saplanmıştı. Cep telefonu ve cüzdanı alınmış, otomobili de bahçede yoktu.

Üzerinden yönetmenin cep telefonu çıktı

Polis, olayla ilgili çalışmaya başlarken, kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda cinayeti O.A’nın gerçekleştirdiğini belirledi. O.A, Beylikdüzü’nde gözaltına alındı. Üzerinden Uzun’un cep telefonu çıktı. Cüzdanını ise nereye attığını hatırlamadığını söyledi. Otomobili bıraktığı yeri tarif etti. Polis otomobili de buldu.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan O.A, ifadesinde, “Mustafa Kemal Uzun’un yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alıyorum. Dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy’de bir kafede Mustafa Kemal Uzun ile buluştuk. Burada biraz sohbet ettikten sonra Şile’ye gittik. Burada da bir kafeye oturduk, çay kahve içtik. Sonra bir balık restoranında yemek yedik. Daha sonra Uzun’un evine geçtik. Burada alkol aldık. Sohbet sırasında aramızda tartışma çıktı. Çok öfkelendim, bıçakladım, daha sonra da beyzbol sopasıyla başına vurdum” dedi.

Uzun’un cep telefonu, cüzdanı ve otomobilini alarak Şile Taksi Durağı yakınlarına gittiğini, burada aracı terk ederek taksiyle Altunizade Metrobüs Durağına geldiğini söyledi. O.A’nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Mustafa Kemal Uzun’un cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

49 film ve dizi yönetti

49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan, 3 film senaryosu yazan, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçen Uzun, ulusal ve uluslararası alanda yönetmen olarak 8 ödül aldı.

Mustafa Kemal Uzun, Balıkesir Gönen’de doğdu. İlk ve orta okulu Gönen’de okudu. Öğretmen olan babasının tayini dolayısı ile İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda okudu. Okulda sinema-televizyon eğitimi alırken bir taraftan da Yeşilçam ve reklam sektöründe kamera asistanlığı yaptı. Daha sonra Arzu Film ailesine katılarak bir çok filmin senaryo gurubunda ve reji kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar Ertem Eğilmez’in asistanlığını üstlendi ve son dönem Arzu Film yapıtlarında yazar, oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

Yine Ertem Eğilmez’le Şan Tiyatrosu’nda birlikte sahneye koydukları” Hababam Sınıfı” ve “Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra” isimli müzikallerde çalışırken Haldun Dormen’le tanışıp tiyatroya başladı.

Dormen Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptığı dönem Haldun Dormen’le birlikte TRT’ye “Kamera Arkası” adlı sinema programını hazırladı, sundu ve yönetti.

TRT ve diğer eşitli kanallarda yıllarca yayınlanan bu program sayesinde televizyon dünyasına yakınlaştı. Yine aynı yıllarda Akademi Prodüksiyon’la birlikte bir çok ödüllü belgesele imza attı.. Daha sonra televizyon sektörüne yönelerek tv dizileri çekerken, bir yandan da film çekimlerine devam etti.

8 ödülü var

* En İyi Darbe Konulu Türk Filmi (Ankara Yazı ) / 13. Uluslararası Kar Film Festivali 2017 * Adana izleyici ödülü (Çanakkale Yolun Sonu) / 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2013

* Türkiye’nin en iyi savaş filmi (Çanakkale Yolun Sonu) / Empire Dergisi Ödülleri 2016

Yılın yönetmeni (Gümüş) / Boğaziçi Üniversitesi Ödülleri 2005

* En iyi Türk yönetmen (Gümüş) / MBC Oscars 2008

* En İyi Film (Hasankeyfin Sessiz Çığlığı) / 1.Köyceğiz Ulusal Altın Aslan Film Festivali 2002

* Yaşam boyu onur ödülü / 7. Uluslararası Lions Kısa Film Festivali 2016

* En iyi yönetmen / Karadeniz Teknik Üniversitesi Yılın Enleri 2012