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Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın hapsi isteniyor

Altıoklar attığı tweetten yargılanacak

12 Kasım 2015 14:02

Sosyal medya üzerinden avukat Rahmi Kurt’a “Hakaret” ettiği iddiasıyla yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Tamer Arifoğlu tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki avukat Rahmi Kurt'un ihbarı sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Altıoklar'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

 

Altıoklar şikayete konu tweeti attığını kabul etti

 

Altıoklar verdiği ifadede şikayete konu sözleri kendisinin yazdığını kabul ettiği belirtilirken, müşteki Kurt’a yönelik yazdığı tweetin hakaret içermediğini iddia etti.

Dosya kapsamında şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varıldığı kaydedilirken iddianamede, şüpheli Mustafa Altıoklar hakkında “Sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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