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Yönetmen Mustafa Altıoklar için gözaltı kararı çıktı

Mustafa Altıoklar'dan ilk açıklama: Toteliter rejim Türkiye’de bugün gerçekleşiyor

16 Temmuz 2017 19:20

Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altıoklar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi.  Başsavcılık, incelemesinin ardından Altıoklar hakkında gözaltı kararı aldı. 

BirGün'den Süheyla Kaplan'ın haberine göre, hakkında gözaltı kararı alınan yönetmen Mustafa Altıoklar, Almanya'da konuşarak "Toteliter rejim Türkiye’de bugün gerçekleşiyor" dedi.

Almanya’da bulunan Altıoklar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği karar ile ilgili olarak şunları söyledi:

 "Eleştiriye kapalı bir toplum haline geldik. Herkesin aynı düşündüğü tek tip bir toplum yapısı isteniyor. Yıllardan beri uyardığımız bir totaliter rejim bugün Türkiye’de gerçekleşiyor. Hukukun askıya alındığı bir toplumda gözaltı kararı beni şaşırtmadı. Tek tip elbiseler giydirilmek isteniyor. Bütün bunlar kötüye gidişatın bir işareti. Oysa Türkiye’nin yarısından fazlası bu hükümeti istemiyor. Kırk milyon insana bu tek tip kıyafetler nasıl giydirilecek? Umarım Türkiye bu süreci kazasız belasız en kısa sürede atlatır."

İşte Mustafa Altıoklar'ın tartışma yaratan o tweetleri:

 

Mustafa Altıoklar kimdir?

Türk yönetmen, yapımcı, senarist, oyuncu ve fiziatrist Mustafa Altıoklar, 1 Ocak 1958’de doğdu. Baba tarafından Konyalı, anne tarafından ise Batum'dan Ünye'ye göç etmiş Gürcü bir aileye mensup. Eğitimini TED Ankara Koleji/İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans olarak tamamladı. Uzmanlık alanı fizyoterapidir. İlk eşi Yasemin Erkan'dan ayrılan Mustafa Altıoklar'ın bu evliliğinden Arya Su adlı bir kızı dünyaya geldi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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