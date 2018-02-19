Yönetmen Metin Günay, babasını kaybetti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - YÖNETMEN Metin Günay\'ın Isparta\'da oturan babası Muhsin Günay (88), yaşamını yitirdi.

Keçiborlu\'ya bağlı Aydoğmuş beldesinin eski belediye başkanı, emekli öğretmen, 3 çocuk babası Muhsin Günay, bir süredir tedavi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde bugün yaşamını yitirdi. Diriliş Ertuğrul, Deli Yürek, Ekmek Teknesi gibi bilinen birçok dizinin yönetmeni Metin Günay\'ın da babası olan Muhsin Günay\'ın cenazesinin, yarın öğle vakti Isparta merkez İstiklal Camii\'nde düzenlenecek törenin ardından Aydoğmuş beldesinde toprağa verileceği belirtildi.

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