YÖNETMEN KEMAL UZUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) 

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Şile\'deki evinde öldürülen ünlü yönetmen 58 yaşındaki Mustafa Kemal Uzun son yolculuğuna uğurlanıyor.

Mustafa Kemal Uzun için Teşvikiye Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Uzun\'un yakınları olmak üzere sinema ve tiyatro dünyasından çok sayıda isim katılıyor. Yönetmenliğini yaptığı dizinin bütün oyuncu kadrosu cenazede bulunurken, sevenleri ünlü yönetmenin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kemal Uzun, burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yarın Balıkesir\'in Gönen ilçesine bağlı Gündoğan Köyü Mezarlığı\'nda defnedilecek.

KEMAL UZUN KİMDİR?

Tam adı Mustafa Kemal Uzun 1959\'da Balıkesir Gönen\'de doğumludur. Kemal Uzun; Genco, Kanatsız Kuşlar gibi reyting rekortmeni dizilerin yanı sıra Deli Saçması, Ankara Yazı, Boşu Bir Yerde gibi filmlerin de yönetmenliğini yapmıştı. 49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan isim, 3 film senaryosu yazdı, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Uzun, bugüne kadar 8 ödül aldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Cenazeden görüntüler

-Tabutun başında ağlayanlar

-Sinema ve tiyatro dünyasından isimler

-Gözyaşı dökenler

-Birbirine sarılıp teselli edenler

-Genel ve detaylar

