Yönetmen Kazım Öz'ün 15 yıla kadar hapsi istendi

“Fotoğraf”, “Bahoz” ve “Zer” filmleriyle tanınan yönetmen Kazım Öz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Öz'ün 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Yönetmen Kazım Öz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen "terör soruşturması" kapsamında 24 Kasım'da memleketi Tunceli'de gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık Öz hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

15 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Kazım Öz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.