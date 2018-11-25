Yönetmen Kazım Öz gözaltına alındı

Ödüllü yönetmen Kazım Öz, "terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle memleket Tunceli'de gözaltına alındı. Öz, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yönetmen Kazım Öz hakkında terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Yönetmen Öz, memleketi Tunceli'den Elazığ'a gitmek için Pertek feribot iskelesindeyken jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere, Diyarbakır'a götürülen Öz, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazım Öz kimdir?

1973, Tunceli doğumlu olan Kazım Öz, 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdi. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi SinemaTV Bölümü Yüksek lisans programından mezun oldu. Şu anda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi SinemaTV Bölümü Doktora programına devam etmektedir.

1992 yılından itibaren dört yıl Jiyana Nu tiyatrosunda oyunculuk ve rejide çalıştı. 1996 yılından beri Mezopotamya Sinema Kolektifinde ve kurucularından olduğu Yapım13’de çalışmaktadır.

Mezopotamya Kültür Merkezi, Sinema Birimi üyesi olan Kazım Öz, ilk Uzun metraj filmi "Fotoğraf"ı da bu birim yardımıyla çekti. Ax (toprak) adlı kısa filmi yurt içi ve yurt dışında toplam altı ödül alan Kazım Öz, daha sonra iki belgesel film çekti. Öz'ün "Fotoğraf" filmi ise 4 ödüllü.

74 dakikalık Uzun belgesel film çalışması “Dûr”(Uzak) ile Nürnberg Türkiye Almanya film festivali ve Ankara Film Festivallerinde “En İyi Belgesel” ödüllerini aldı.

IDFA Jan Vrijman Fonu desteği ile yapımı gerçekleşen “Dûr”, ARTE-Fransa tarafından satın alındı. Aynı zamanda, Arte-France ortaklığında “Demsala Dawi: Şewaxan, Son Mevsim Şavaklar” isimli belgesel projesini çekmiştir.

Öz'ün filmlerinden bazıları şöyle:

Fotoğraf (2001)

Uzak /Dur (2005)

Bahoz / Fırtına (2008)

Bir Varmış Bir Yokmuş (2014)

Zer (2017)