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Dünya

Yönetmen Karaaslan'ın "Bisiklet"i Boston'da WASHINGTON (A.A)

19 Eylül 2011 10:47

-Yönetmen Karaaslan'ın "Bisiklet"i Boston'da WASHINGTON (A.A) - 19.09.2011 - Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin çağdaş sanatlar bölümünün açılışı nedeniyle düzenlenen etkinlikler içinde yer alan özel kısa film programında Boston Türk Film Festivali'ni temsilen yönetmen Serhat Karaaslan'ın ''Bisiklet'' filmi, halka açık dört ayrı gösterimde seyircilerle buluştu. Boston Türk Film Festivali Direktörü Erkut Gömülü, Boston Güzel sanatlar Müzesi'ndeki açılış vesilesiyle müzedeki başarılı film festivallerini film severlere tanıtmak icin müzeyle işbirliği yapılarak düzenlenen bu özel programda ''Bisiklet'' filmiyle yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.  Programda Fransa ve İran'dan da filmler gösterildi. ''Bisiklet'' filmi, 2010 Aralık ayında yapılan Boston Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda hem jüri, hem de seyirciler tarafından en iyi kısa film olarak seçilmiş ve Mart 2011'de düzenlenen 10. Boston Türk Film Festivali programında da yer almıştı. Filmin ulusal ve uluslararası festivallerden ve yarışmalardan almış olduğu birçok ödülü de bulunuyor.

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