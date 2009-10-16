Yönetmen Ezel Akay serbest

Tutuklama kararı çıktı ama cezaevine konulmadan serbest bırakıldı

Altın Portakal Film Festivali için bulunduğu Antalya'da, "Çek Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay, 14 saat sonra serbest bırakıldı. Adliye çıkışında, gözaltına alınışının ?birilerinin oyunu' olduğunu ileri süren Akay, "Bu oyunun içinde kimlerin olduğunu ileride açıklayacağım" dedi.

Altın Portakal Film Festivali için bulunduğu Antalya'da "Çek Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen ünlü yönetmen Ezel Akay, 14 saat sonra serbest bırakıldı.

Sabaha karşı otelden alındı

Antalya'daki Dedeman Otel'de 46. Altın Portakal Film Festivali kapsamında bugün düzenlenen ?Avrupa ve Türkiye'de Ortak Yapım Stratejileri' konulu panele konuşmacı olarak katılmak için kentte bulunan Ezel Akay, sabaha karşı otelde polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında, İstanbul'da "Çek Kanunu'na muhalefet" suçu işlediği gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Akay'ı gözaltına alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, ünlü yönetmeni emniyete götürdü. Sabah erken saatlerinde doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarılan ünlü yönetmen, söz konusu çekle ilgili sorunun halledildiğini belirtti.

Önce tutuklu sonra serbest

Dosyanın bulunduğu İstanbul Fatih Adliyesi ile yapılan yazışmalar mesai saatinin bitimine kadar sonuç vermeyince Ezel Akay hakkında tutuklama kararı yazıldı, ancak son dakikada İstanbul'dan beklenilen yazı Antalya Adliyesi'ne ulaştı. Akay'ın suça konu çekinin ödendiğini belgeleyen bu yazı üzerine tutuklama kararı boşa çıktı ve ünlü yönetmen serbest bırakıldı.

Birilerinin oyunu

Adliye çıkışında gergin olduğu gözlenen Akay, "Bütün bunlar bana karşı bir oyundur. Bunun içinde birçok kişi var. İleride bunları açıklayacağım" dedi. Akay daha sonra bir taksiye binerek oteline gitti.