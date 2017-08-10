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Yönetmelik değiştirildi; KHK ile ihraç edilen akademisyen, üniversiteye öğrenci olarak da dönemeyecek

Ankara Üniversitesi, yönetmelik değiştirerek, kamudan ihraç edilenlerin girişini engelledi

10 Ağustos 2017 23:30

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'ne öğrenci olarak girdiğini duyurdu.

Ancak Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklandığı gün olan 8 Ağustos’ta Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yönetmeliğin kayıt ve kabul işlemleri bölümüne "kamu görevinden çıkartılmamış olmak" şartı getirdi.

Yönetmeliğin son haline göre, ihraç edilen akademisyen Yiğiter, üniversite sınavına girerek kazandığı Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde öğrenim göremeyecek.
 

"Bana taktıysa yönetmeliğe Cenk Yiğiter'ler bu kampüse giremez yazsın"

 

Konuya ilişkin Bianet'e değerlendirmede bulunan Yiğiter, henüz üniversite ile görüşmediğini söyledi.

Yiğiter, "Sosyal medya paylaşımlarımdan dolayı böyle bir şey yapıldıysa bu çok daha vahim olur. Çünkü bu onun Ankara Üniversitesi'ni kendi babasının çiftliği olarak gördüğü anlamına gelir. Eğer bana taktıysa da yönetmeliğe 'Cenk Yiğiter'ler bu kampüse giremez' yazması gerekir. Çünkü öyle yazmadığı için başka KHK mağdurları da şu anda kayıt olamayacak. Bana taktı ama bu üniversiteye şu anda binlerce öğrenci kayıt hakkı kazandı ve bunların içerisinde KHK mağdurları da olabilir. Onların da eğitim-öğretim hakkını engellemiş oldu." şeklinde konuştu.

 

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