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Yönetmelik değişti; Açıköğretim'de okumak isteyenler de DGS'ye girmek zorunda

DGS için son başvuru tarihi 13 Haziran...

09 Haziran 2016 18:44

Önlisans mezunlarının lisans programlarının 3’üncü sınıfından devam edebilmelerine olanak tanıyan dikey geçiş sistemi, artık tamamen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yürütülecek. Önlisans programlarından mezun ya da son sınıfta olan öğrencilerin, Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Sistemi ile eğitim-öğretim yapılan lisans programlarına kayıt olabilmeleri için 2016 yılından itibaren artık ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’na başvurmaları gerektiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açık Öğretim Programı (AÖF) Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, yeni uygulama hakkında bilgi verdi. Güney, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler. Geçmiş yıllarda öğrencilerimizi sınavsız olarak Açıköğretim Sistemi lisans programlarına kayıt yapabiliyorduk. 2016-2017 öğretim yılından başlayarak artık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi lisans programlarına, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2016 DGS’ye girmek zorundadırlar” dedi.

 

Başvuru için son gün 13 Haziran

 

Prof. Dr. Güney, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve Açıköğretim Sistemi lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemlerinin ÖSYM tarafından yürütüldüğünü de hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Dikey Geçiş Sınavı 31 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olup, sınava girmek isteyen adayları, 31 Mayıs-13 Haziran 2016 tarihleri arasında DGS kılavuzundaki başvuru koşullarındaki açıklamalara göre başvuru işlemlerini ÖSYM başvuru merkezlerinden veya bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilirler. Adaylar, 2016-DGS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna ise başvuru süresi içinde http://www.osym.gov.tr/belge/1-26108/2016-dgs-dikey-gecis-sinavi.html internet adresinden ulaşabilirler.”

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