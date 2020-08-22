Yönetmeliğin etkisi düşük oldu, ikinci el otomobil fiyatlarında artış sürüyor

İkinci el otomobil sektöründe kayıt dışı ve karaborsanın önüne geçmek için çıkarılan yeni yönetmeliğin fiyatlara etkisi düşük oldu.

Hürriyet'ten Cem Özenen'in haberine göre, yüksek talebin hala devam ettiği piyasada yönetmelik öncesine göre fiyatlar artsa da artış oranı düşmüş durumda.

Sene başından bu yana artan ikinci el fiyatları pandemi sonrası dönemde özellikle haziran ve temmuz aylarında iyice yükselmişti. Fiyatlardaki artış oranı geçmiş aylarda ayın ilk 15 günü için ortalama yüzde 3 ila 4 arasında, kalan 15 günde de ortalama yüzde 4 ila 5 oranında oluyordu. Ağustos ayında ise bir farklılık yaşandı. Fiyatlar halen ufak bir ölçüde artış gösteriyor ancak bu oran yönetmelik sonrasında yüzde 0.70 ila yüzde 1.8 bandında kalmış durumda.

Yönetmeliğin etkisi şimdilik kısıtlı

İkinci el piyasasındaki bu artışın nedenlerinden biri Koronavirüs salgını ile üretimde düşüşlerin yaşanmasıyla sıfır araçlardaki tedarik sıkıntısının hala sürmesi ve salgın sonrası talebin de giderek artması. Bu nedenle 2020 yılının başından bu yana hem sıfır otomobilde hem de ikinci el piyasasında araç alımına bir önceki yıla göre ciddi bir talep artışı göze çarpıyor.

Salgına dair kısıtlamaların azalmasıyla zirve yapan bu talep, ikinci el piyasasındaki kayıt dışı satışları da artırdı, bayiden alınan araçlar sıfır fiyatının üzerine satıldı. Geçtiğimiz hafta ikinci el pazarındaki bu kayıt dışı sistemi durdurmak için yönetmelik hayata geçirildi.

Yönetmeliğe göre kiralama şirketlerine satış için bir yıl şartı getirildi; yetki belgesi olmayanlar yıl içinde en fazla 3 araç satabilecek.

Bu yönetmelik sonrasında sistemin işleyişi sektörde olumlu tepki almış, fiyatların da normale dönmesi beklenmişti. Ancak ikinci el pazarında fiyatlar önceki döneme göre daha düşük oranda artış gösterse de yaşanan talep yine de artışı durdurmadı.

İkinci elde trend hala yukarı yönlü

Dataları değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bu datadan şunu söylemek mümkün olabilir; yeni yönetmelik piyasaya bir beklenti getirmiş durumda ve bu çerçevede, fiyatların yüksek oranda sürekli artığı bir ikinci el piyasasında artışlar devam etmesine rağmen, artış oranları bu sefer geçmiş aylardaki gibi yüksek olmamış, düşmüş. Ancak yine de ikinci elde trend hala yukarı yönlü. Bununla birlikte, yeni yönetmeliği hem bireysel tüketiciler hem de satıcılar iyice kafalarında oturtmaya çalışıyor. Henüz yeni yönetmelik esaslarına tam olarak geçilmiş değil” dedi.

Talebin devam edeceği beklentisi en çok satan otomobillerdeki fiyat artışının da artmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Hüsamettin Yalçın, “Yeni yönetmeliğin eylül ayından itibaren ikinci el araç fiyatlarında düşüşe sebep olmayacağını, fiyat artış trendinin yıl sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

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