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Spor

Yönetimden van der Wiel'e son uyarı!

Fenerbahçe yönetimi, bekleneni veremeyen Hollandalı futbolcuya ciddi uyarılarda bulundu

19 Ekim 2016 11:39

Fenerbahçe'de istenen performansı bir türlü veremeyen Gregory van der Wiel son kez uyarıldı. Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası büyük umutlarla transfer edilen Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel hâlâ beklentileri karşılayamayınca bardağı taşırdı.

Son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında yenen golde ciddi hata yapan ve gol pasını veren oyuncuyu kaçıran Gregory van der Wiel büyük tepki çekti.

Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'in uzun süredir düzelmesini bekleyen sarı-lacivertli yönetimin bu kötü oyun karşısında sabrı da kalmadı.

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe kulüp binasına çağrılan Gregory van der Wiel'in durumu sorgulandı, kendisinden beklentiler anlatıldı. Yöneticiler bu görüşmede oyuncunun sorunlarını dinledi, takıma hala uyum sağlayamamasının ve düşük formunun sebeplerini öğrenmek istedi.

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Gregory van der WielFenerbahçeGökhan Gönül

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