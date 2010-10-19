Yönetim Rijkaard'ın görevine son verdi!

T24 - Galatasaray Yönetimi, olağanüstü toplantıda Teknik Direktör Rijkaard’ın gönderilmesi kararına vardı. Gece geç saatlerde yeniden toplanarak adayları masaya yatıran sarı-kırmızılılar ilk planda Fatih Terim’e teklif götürecek.



Frank Rijkaard'ın ligin devre arasında Liverpool'un başına geçebileceği ileri sürüldü. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Galatasaray Yönetimi’nin, Mecidiyeköy’deki kriz zirvesinden Frank Rijkaard’la yolların ayrılması kararı çıktı.Sarı-kırmızılı yönetim kurulu, Adnan Polat başkanlığında yapılan toplantıda, Rijkaard ve kötü giden futbol takımının durumu masaya yatırıldı. Kulüp binasında yapılan ve 1.5 saat süren toplantıda üyeler tek tek düşüncelerini açıkladı.



Işın Çelebi dışındaki yönetim kurulu üyelerinin Rijkaard’la yolların ayrılmasına istediği öğrenilirken, toplantılara katılmayan Cemal Özgörkey’in yanı sıra, İbrahim Çağlar ve Yalçın Orhon’un seyahatte oldukları için zirveye katılmadığı ve bu yüzden kararın bugüne bırakıldığı öğrenildi. Rijkaard’ın menajeri Perry Oveneem’den de İstanbul’a gelmesi istendi.

Toplantı ardından Başkan Polat, 2. Başkan Mehmet Helvacı, Yiğit Şardan ve Murat Yalçındağ’ın gece geç saatlerde yeniden bir araya geldikleri ve Rijkaard’ın yerine gelecek isim üzerinde konuştukları belirlendi.



Tribünlerin sesine kulak vermek isteyen yönetimin ilk olarak Fatih Terim ismi üzerinde durdukları ve ünlü hocayla kısa süre içinde görüşüleceği vurgulandı. Terim’in teklife olumsuz yanıt vermesi durumunda ise Ersun Yanal ve Tugay Kerimoğlu ikilisinden biriyle anlaşılacağı öğrenildi.

Bu arada Adnan Sezgin’in sportif direktörlükten alınarak Başkan Polat’ın danışmanlığına getirileceği ileri sürüldü.





‘Kararları göreceksiniz’



Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, yönetim toplantısında alınan kararları birkaç gün içinde açıklayacaklarını duyurdu.



Yönetim adına bir açıklama yapan Helvacı, “Genel bir görüş alışverişiydi bu. Şu anda sizin beklentinizi karşılayacak bir kararı açıklayacak durumda değiliz. Yönetim kurulu olarak bir takım sonuçlara ve kararlara vardık. Herkes kendi fikrini beyan etti. Nihai karar oluşmamakla beraber, bazı kararlara varıldı. Bunu önümüzdeki günlerde sizlere açıklayacağız” dedi.



Mehmet Helvacı, Frank Rijkaard’ın görevinden alınmasının alınan kararlar içinde olup, olmadığı sorusu üzerine, “Futbolla ilgili ne varsa hepsi konuşuldu ve hepsiyle ilgili kararlar da alındı. Kararların hepsi sonuç itibariyle alınmış durumda. Uygulamalarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız” ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı yönetici, Fenerbahçe derbisinden çıkacak sonucun alınan kararları değiştirmeyeceğini sözlerine ekledi.





Veda gibi sözler



Cim-Bom, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına moralsiz başlarken, Teknik Direktör Rijkaard, Florya’da futbolcularıyla düzenlediği toplantıda veda eder gibi bir konuşma yaptı. Hollandalı hocanın, “Bizim durumumuz daha belli değil. Ancak hafta sonu Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. Herkes derbiyi düşünsün” diyerek, oyuncularına veda mesajı verdiği ifade edildi. Bu arada Aslan’a sakatlardan iyi haberler geldi. Ankaragücü maçında sakatlanan Baros’un, derbiye yetişebileceği belirlendi. Adale kasının zar kısmında kanama belirlenen Çek futbolcunun tedavisine başlandığı ve derbide takımdaki yerini alabileceği kaydedildi. Sakatlığı bulunan diğer futbolculardan Neill ve Gökhan Zan da yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.





Liverpool iddiası



Frank Rijkaard'ın ligin devre arasında Liverpool'un başına geçebileceği ileri sürüldü. İngilizlerin popüler futbol internet sitelerinden caughtoffside.com, Premier Lig'de 8. hafta sonunda 6 puanla 19. sırada bulunan kırmızı-beyazlıların, başarısız sonuçlar nedeniyle Menajer Roy Hodgson'la Ocak ayında yollarını ayırarak Rijkaard'ı göreve getirme planları yaptığını iddia etti. Haberde, Ajax ve Milan'ın efsane futbolcusu olan 48 yaşındaki Rijkaard'ın, Barcelona'ya teknik adam olarak Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırdığı da hatırlatıldı.





Karnesi kırık dolu



Rijkaard, Galatasaray'ın başında toplam 67 maça çıkarken, sadece 37 kez kazandı. Hollandalı hocanın galibiyet oranı yüzde 55'te kaldı



Frank Rijkaard, Galatasaray'da geride kalan yaklaşık 15 aylık süreçte beklentilere yanıt veremedi. Hollandalı hoca, sarı-kırmızılı takımın başında Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 67 maça çıkarken, başarısız bir grafik çizdi.



Rijkaard'lı Galatasaray, 2009-2010 sezonunu 64 puanla 3. sırada bitirdi. Cim-Bom, şampiyon Bursaspor'dan 11 puan, ikinci Fenerbahçe'den 10 puan fark yedi. Geçen sezon 34 lig maçında 19 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi alan Aslan, bu sezon 8 karşılaşmada 4 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Rijkaard'ın ligdeki toplam 42 maçta galibiyet oranı yüzde 54 oldu.



Cim-Bom, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon 14, bu sezon ise 4 maç oynadı. Geçen sezon 2. tura yükselen ve Atletico Madrid'e boyun eğen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Karpaty Lviv'e elenerek gruplara bile kalamadı.



Frank Rijkaard, Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon 7 sınava çıktı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Galatasaray çeyrek finalde Antalya'ya elenmekten kurtulamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımın başında 3 kulvarda toplam 67 maça çıkan Rijkaard, sadece 37 galibiyet alabildi. Hollandalı hocanın galibiyet oranı yüzde 55'te kaldı. Başka bir deyişle Galatasaray, Rijkaard yönetimindeki maçların yüzde 45'ini kazanamadı.







