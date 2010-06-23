Yönetim Kurullarında kadın yönetici yok

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BORYAD Dergisi, İMKB-30 şirketlerindeki kadın yönetim kurulu üyelerinin oranlarını araştırdı.

30 şirketteki toplam 265 yönetim kurulu üyesinden 29'u, yani sadece yüzde 10,94'ü kadın. 30 şirketin yarısında, yani 15 şirket içinde hiçbir kadın yönetici yok. Bu 15 şirketin 104 yöneticisinin 104'ü de erkek.





Yönetim kurullarında hiçbir kadının yer almadığı şirketler alfabetik sırayla Asya Katılım Bankası, Bim Mağazacılık, Eczacıbaşı İlaç, Enka İnşaat, Kardemir, Petkim, Halk Bankası, Tav Havalimanları, Türk Ekonomi Bankası, Tofaş Oto Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıflar Bankası ve Vestel olarak sıralanıyor.





Yönetim kurulunda kadın sayısı konusunda en dengeli dağılıma sahip şirket ise yüzde 42,86 ile Sabancı Holding. Sabancı Holding ve iştiraki Akbank, yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda kadın yöneticilerin oturduğu şirketler arasında yer alıyor.





Yönetim kurulunda en fazla kadın üyenin bulunduğu şirket, Doğan Holding. Holdingin yönetim kurulunda 4 kadın yönetici görev yapıyor. Doğan Holding ve DYH'nin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda da Arzuhan Doğan Yalçındağ oturuyor. Aydın Doğan'ın koltuğunu kızına bırakmasının ardından, İMKB-30 şirketleri içindeki kadın yönetim kurulu başkanlarının sayısı 4'e ulaşmış oldu.