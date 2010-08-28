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Spor

YÖNETİM AYKUT KOCAMAN'A SAHİP ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2010 16:52

-YÖNETİM AYKUT KOCAMAN'A SAHİP ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Fenerbahçe Kulübü, olumsuz sonuçların ardından bazı kesimlerce eleştirilen teknik direktör Aykut Kocaman'a sahip çıkarak, ''Başkanımız sayın Aziz Yıldırım ve yönetimimizin şu an itibari ile iki yıllık görev süreleri boyunca Aykut Kocaman görevinin başında olacaktır. Aykut Kocaman'ın iki olumsuz sonuçtan sonra gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir'' açıklamasını yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugünkü bazı gazetelerde yer alan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşerek, uyarılarda bulunduğuna yönelik haberlere sert tepki gösterilerek, özetle, ''Medyanın, alınan her mağlubiyet ve olumsuz sonuç sonrası teknik heyet ile başkan ve sporcular arasında sorunlar varmış gibi haberler yapma alışkanlığından vazgeçmesi gerekmektedir'' denildi.  Kulüp açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verildi: ''Türk spor medyasının şunu net olarak bilmesi gerekmektedir ki, Aykut Kocaman Fenerbahçe camiasının önemli bir değeridir ve bu değere sahip çıkılması gerekmektedir. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimimizin şu an itibari ile iki yıllık görev süreleri boyunca Aykut Kocaman görevinin başında olacaktır. Aykut Kocaman'ın iki olumsuz sonuçtan sonra gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.''

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