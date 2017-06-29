Yönetim açıkladı; Gomis ne kadar kazanacak?

Dün (29 Haziran 2017) Galatasaray için İstanbul'a gelen ve bugün de resmi imzayı atan Senegal asıllı Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in kazanacağı ücret, sarı-kırmızılı kulüp tarafından açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nden oyuncunun alacağı para ve bonservisiyle ilgili yapılan açıklamada; futbolcunun eski kulübü Swansea'ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya 2.5 milyon Euro imza bedeli ödeneceği ve Gomis'in yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanacağı belirtildi. Golcü oyuncu ayrıca kulübün aldığı puan başına 5 bin Euro, şampiyon olunması halinde de 200 bin Dolar kazanacak.

Böylece Belhanda, Maicon gibi isimlerin de yer aldığı transfer uçakları inmeye devam ederken, sadece Gomis’in sarı-kırmızılı ekibe kabaca maliyeti 60 milyon Lira olacak.