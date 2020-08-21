Yöneticisi olduğu apartmanı karantinaya aldı, kimsenin girmesine izin vermiyor: Ben yokken eşim nöbette

Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman yöneticisi İsmail Kazdal, apartmanını karantinaya aldı. Kazdal, ilk başta apartman sakinlerinin biraz tepki gösterdiğini belirterek, "Şimdi herkes konulan kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Apartmana kimsenin girmesine de müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz. Dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip ediyorum." diye konuştu.

Müftü Mahallesi'nde bulunan Hicri 1403 sitesindeki C blokta yaşayanlar, gönüllü karantina uyguluyor. Yönetici İsmail Kazdal’ın aldığı kararla uygulanan karantinada, mecbur kalmadıkça 8 katlı binaya giriş-çıkışa izin verilmiyor. 216 kişinin yaşadığı apartmanın girişinde, ateş ölçümü yapılyor. Çocukların kısa süreliğine dışarı çıkıp oyun oynamalarına izin verilen apartmanda yaşayanlar alınan kararları yerine getiriyor.

"Devletimize, sağlıkçılarımıza yardımcı olalım dedik"

Yönetici İsmail Kazdal, “Elimizi taşın altına koymak için yola çıktık. ‘Devletimize, sağlıkçılarımıza yardımcı olalım’ dedik, karantina uygulaması yaptık. Apartmanımızda giriş çıkışları kontrol altına aldık. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz. İlk başta apartman sakinlerimiz biraz tepki gösterse de şimdi herkes kurallara riayet ediyor.

Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor, apartmana kimsenin girmesine müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz, dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık, şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip, ediyorum” dedi.

Apartmanda yaşayan Emrullah Kalça da “Yöneticimiz İsmail abiye çok teşekkür ediyorum. Hepimizin sağlığı açısından çok güzel bir uygulama hayata koydu. Koyduğu kurallara riayet ediyoruz” diye konuştu.