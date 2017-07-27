Yönetici açıkladı; Lucescu Galatasaray'a geliyor!

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenerek taraftarın tepkisini toplayan Igor Tudor yerine başta Mircea Lucescu ve Fatih Terim olmak üzere farklı isimlerin takımın başına geçeceği konuşuluyordu. Ancak Galatasaray yöneticilerinden Can Topsakal, konuya ilişkin açıklama yaptı. Teknik direktör olarak gelmesi beklenen isim, özellikle Avrupa'da çok sık uygulanan "sportif direktör" göreviyle sarı-kırmızılılarda görev alacak.

BeINSports'a konuşan Topsakal, "Lucescu'yu antrenör olarak değil, üst akıl olarak alacağız. Belki, Sportif A.Ş. yönetim kuruluna da alacağız." dedi.

Rumen teknik adamın Sportif Direktör olarak sarı-kırmızılılara dahil olması halinde Igor Tudor'un teknik direktör olarak devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.