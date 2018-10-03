Yonca balyası tartışması ölümüne neden oldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de yonca balyası nedeniyle çıkan tartışmada fenalık geçiren Rıfat Yıldırım (62) hayatını kaybetti.

Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi Pınar Sokakta yaşanan olayda, Rıfat Yıldırım ile Şakir B. (68) arasında iddiaya göre yonca balyası yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada rahatsızlanan Yıldırım, yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım\'ı Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım\'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili gözaltına alınan Şakir B., Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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