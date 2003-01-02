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Spor

Yomraspor-Kemerspor 2003: 1-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) STAT: Yomra İlçe HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Önder Çalış (xxx), Okan Akbal (xxx) YOMRASPOR: Ferdi (xx)- Mehmetcan (xx), Osman (xxx) (Dk

01 Ekim 2017 19:56

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Yomra İlçe
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Önder Çalış (xxx), Okan Akbal (xxx)
YOMRASPOR: Ferdi (xx)- Mehmetcan (xx), Osman (xxx) (Dk.75 Mehmet x), Ali (x) (Dk.66 Ertan x), Şenol (xx), Alaattin (xx), Hamit (xx), Yasin (xx), Hüseyin (xx), Mustafa (x) (Dk.56 Münür x), Feyzullah (xx)
KEMERSPOR 2003: Ahmet (xxx)- İbrahim (xxx) (Dk.87 Fikret), Deniz (xxx), Akın (xxx), Atakan (xxx) (Dk.69 Doğukan x), Sevcan (xxx) (Dk.89 Yunus), Ahmet (xxx), Lokman (xxx), Abdulsamet (xxx), Birkan (xxx), Abdurrahman (xxx)
GOLLER: Dk.14 Deniz, Dk.49 Akın (Kemerspor 2003), Dk.27 Osman (Yomraspor)
SARI KARTLAR: Mehmetcan, Hamit (Yomraspor), Abdulsamet (Kemerspor 2003)
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup 6’ncı hafta mücadelesinde Yomraspor, sahasında Kemerspor 2003’e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü 27’nci dakikada Osman kaydederken, konuk ekibe galibiyeti getiren goller 14’üncü dakikada Deniz ve 49’uncu dakikada Akın’dan geldi.

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