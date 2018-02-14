Yomraspor -12 Bingölspor: 2-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Yomra İlçe
HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Emrah Akkaya (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx)
YOMRASPOR: Furkan (xx)- Mehmetcan (xxx), Sinan (xxx), Osman (xx)(Dk.46 Yasin xx), Münür (xxx), Ali Özgür (xx)(Dk.69 Burak xxx), Şenol (xxx), Enes Erdal (xxx), Alaattin (xxx), Hamit (xxx), Ozan (xxx)
12 BİNGÖLSPOR: Taylan (xx)- Doğancan (xx), Gökhan Akıllı (xx), Fatih (xx)(Dk.78 Mahsum x), Talha (xx), Sercan (xx), Hami (xx)(Dk.69 Emre x), Tunahan (xx), Ogün Aytaç (xx), Gökhan Solak (xx)(Dk.83 Mehmet Ali x), Harun (xx)
GOLLER: Dk.72 Burak, Dk.75 Hamit (Yomraspor), Dk.43 Ogün Aytaç (12 Bingölspor)
SARI KARTLAR: Şenol, Münür (Yomraspor), Ogün Aytaç, Mahsum, Gökhan Akıllı (12 Bingölspor)
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup\'un 22’nci hafta mücadelesinde Yomraspor sahasında 12 Bingölspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada konuk ekip 43’üncü dakikada Ogün Aytaç’ın golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 72’de Burak ve 75’inci dakikada Hamit\'in kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-1\'lik skorla galip ayrıldı.