Yolunu kestiği husumetlisini bacaklarından vurdu

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde Cemil S. (61), daha önceden aralarında husumet bulunan Ramazan U.\'yu (59) cadde ortasında av tüfeğiyle bacaklarından vurdu. Yaralı Ramazan U., hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçen çarşamba gecesi, Yeni Mahallesi İnönü Caddesi ile Çetin Emeç Caddesi\'nin kesiştiği noktada meydana geldi. İşçi emeklisi Cemil S., vinç operatörü Ramazan U.\'yu otomobilinin önünü, kendi otomobiliyle kesti. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cemil S., aracından aldığı av tüfeğiyle Ramazan U.\'yu bacaklarından vurdu. Ramazan U., ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan Cemil S. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Polis, her iki otomobilde de inceleme yaptı. Cemal S.\'ye ait otomobilde, olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeği ile tüfeğe ait kartuşlar ile 1 tabanca, Ramazan U.\'nun otomobilinde ise ruhsatsız tek kırma 1 av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan Cemal S. ve Ramazan U.\'nun bir süredir husumetli oldukları belirtildi.

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