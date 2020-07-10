Yolunu kaybeden yaşlı adam, 10 kilometre uzakta bulundu!

Burdur'da yolunu kaybeden ve iki gündür kayıp olan yaşlı adam jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Arama kurtarma timi, yaşlı adamı son görüldüğü noktadan 10 kilometre uzakta buldu.

7 Temmuz tarihinde İlçe Emniyet Amirliği'ne yapılan kayıp ihbarıyla harekete geçen ekipler, en son aynı gün saat 15.10 sıralarında Karamanlı ilçesinde görülen A.A. isimli yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda A.A. isimli kayıp yaşlı adam 9 Temmuz günü saat 09:50 sıralarında Karamanlı ilçesi Dereköy köyü sınırları içindeki 1767 metre yükseklikte arazide bulundu.



Genel sağlık durumu iyi olan A.A.'nın Tefenni Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinin ardından alınan ifadesinde, en son görüldüğü yer olan Kılçan köyünden bulunduğu yer olan Dereköy köyüne kadar yolunu kaybederek yaklaşık 10,3 km yaya olarak yürüdüğü tespit edildi.