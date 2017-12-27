Yolun ortasına yapılan çeşme yıkıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Bayat ilçesinde, hayırsever tarafından ilçenin girişinde yol ortasına yaptırılan çeşme, gelen tepkiler üzerine başka bir alana alındı.

Bayat ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Dinç, bir çeşme yaptırmak istedi. Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, bu talebe sıcak baktı. Belediye encümeninin de kararıyla Yatukçu Mahallesi’nde ilçenin girişindeki dört yol kavşağın tam ortasına çeşme yapılmasına karar verildi. Ahmet Dinç belediyenin belirlediği yere 12 bin 500 liraya mal olan çeşmeyi yaptırdı. 15 Temmuz şehitlerine ithaf edilen hayrat çeşmesine \'Şehitler Çeşmesi\' ismi verildi. Çeşmenin üstüne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurgu yaptığı \'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\' yazısı yazıldı. Ancak, çeşmenin yol ortasına yapılmasına çevre sakinleri tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine ve basında çıkan haberler üzerine yeni bir karar alınarak çeşme, eski yerinden 20 metre uzağa yol kenarına yeniden yapıldı.



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