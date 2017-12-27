T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolun ortasına yapılan çeşme yıkıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Bayat ilçesinde, hayırsever tarafından ilçenin girişinde yol ortasına yaptırılan çeşme, gelen tepkiler üzerine başka bir alana alındı

27 Aralık 2017 17:04

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Bayat ilçesinde, hayırsever tarafından ilçenin girişinde yol ortasına yaptırılan çeşme, gelen tepkiler üzerine başka bir alana alındı.
Bayat ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Dinç, bir çeşme yaptırmak istedi. Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, bu talebe sıcak baktı. Belediye encümeninin de kararıyla Yatukçu Mahallesi’nde ilçenin girişindeki dört yol kavşağın tam ortasına çeşme yapılmasına karar verildi. Ahmet Dinç belediyenin belirlediği yere 12 bin 500 liraya mal olan çeşmeyi yaptırdı. 15 Temmuz şehitlerine ithaf edilen hayrat çeşmesine \'Şehitler Çeşmesi\' ismi verildi. Çeşmenin üstüne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurgu yaptığı \'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\' yazısı yazıldı. Ancak, çeşmenin yol ortasına yapılmasına çevre sakinleri tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine ve basında çıkan haberler üzerine yeni bir karar alınarak çeşme,  eski yerinden 20 metre uzağa yol kenarına yeniden yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHA ÇORUMun BayatBayatAhmet DinçBaşkanı EkremBelediyeYatukçu MahallesindeTemmuzCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanınAncakGelenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24