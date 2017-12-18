Yolun ortasına 'Şehitler Çeşmesi' yaptırıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Bayat ilçesinde, yeri belediye tarafından belirlenen \'Şehitler Çeşmesi\', bir hayırsever vatandaş tarafından yaptırıldı. Ancak çeşmenin, ilçe girişinde 4 yol kavşağının tam ortasına yapılması ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

Çorum’un Bayat ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Dinç, çeşme yaptırmak istedi. Dinç, Bayat Belediyesi’ne müracaat etti. Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile görüşen hayırsever vatandaş, ilçede uygun görülecek bir yere hayrat çeşmesi yaptırmak istediğini söyledi. Belediye Başkanı bu talebe sıcak baktı. Belediye encümeninin de kararıyla Yatukçu Mahallesi’nde ilçenin girişindeki dört yol kavşağın tam ortasına çeşme yapılmasına karar verildi. Ahmet Dinç belediyenin belirlediği yere 12 bin 500 liraya mal olan çeşmeyi yaptırdı. 15 Temmuz şehitlerine ithaf edilen hayrat çeşmesine \'Şehitler Çeşmesi\' ismi verildi. Çeşmenin üstüne de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurgu yaptığı \'Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet\' yazısı yazıldı.

Çeşmeyi yaptıran hayır sever Ahmet Dinç, \"Bir çeşme yaptırmak istedim. Başkan Ekrem Ünlü ile görüştüm. Encümen kararı doğrultusunda bana İlçenin girişinde dört yol kavşağında yer gösterildi. Bende çeşmeyi yaptırdım. Ancak çeşmenin az ilerisinde kız talebe yurdu var. Tatlı su içsinler istedim. Benim düşüncemde buydu\" dedi.



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