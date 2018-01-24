Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı, durmadı kaçtı

Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) Eyüp, Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu\'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Serkan Koçi hayatını kaybederken, polis kaza sonrası olay yerinden kaçan aracı arıyor.

Kaza, Eyüp Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Sünnet Köprüsü girişinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Hasdal\'dan Sütlüce istikametine giden bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Koçi (42)\'ye çarptı. Serkan Koçi, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kaza yapan araç durmayarak olay yerinden kaçtı. Belediye işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Serkan Koçi\'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olay yerinde ve çevrede incelemelerde bulundu.

Polis, kaza sonrası durmayarak kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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