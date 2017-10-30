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Yolun karşısına geçmek isteyen minik kız öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki Özge Mengi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

30 Ekim 2017 01:36

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki Özge Mengi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Mavişehir\'den Didim Şehir Merkezi yönüne giden Ahmet K. (53) (Kara) yönetimindeki 09 D 4808 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki Özge Mengi’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Mengi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Mengi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Ahmet K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

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